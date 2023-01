https://sputniknews.lat/20230124/cuba-es-una-de-las-potencias-excepcionales-del-jazz-en-el-mundo-1134964014.html

"Cuba es una de las potencias excepcionales del jazz en el mundo"

El reconocido pianista Roberto Fonseca, director artístico general del evento, aseguró a Sputnik que la isla es un lugar obligatorio y referente para los músicos del mundo. "Cuba es una de las potencias excepcionales en el orbe".El 38 del Festival Internacional Jazz Plaza, que va del 22 al 29 de enero, contará con la asistencia de músicos foráneos como el acordeonista argentino Chango Spasiuk, el percusionista puertorriqueño Giovanni Hidalgo, el saxofonista estadounidense Ted Nash y el multiinstrumentista brasileño Arismar do Espírito Santo.En paralelo, Nelson Domínguez, Premio Nacional de Artes Plásticas, propone una exposición titulada Visiones Musicales que resume la confluencia de la fotografía, la música y la pintura en una suerte de tributo a grandes figuras del panorama sonoro del país caribeño, acompañados de diversidad de instrumentos e inmortalizados en las imágenes del estadounidense Rick Swing.Inspiración y libertad creativaJanio Abreu, saxofonista y clarinetista cubano, es el hombre detrás de la Cátedra de Música Popular Moisés Simons de la Escuela Nacional de Música, que se presentará por primera vez en el Jazz Plaza, este 24 de enero en el Teatro Bertolt Brecht.Este proyecto "que le da tremenda ilusión" incorpora la exhibición musical de los diversos integrantes de esa cátedra, una comunión artística entre profesores y estudiantes, para que el público pueda "apreciar los conocimientos adquiridos por los alumnos sobre jazz y música cubana"."El Jazz Plaza es el más grande evento dedicado al género en el país, por su antigüedad y los invitados nacionales e internacionales que convoca. En mi caso, he traído a esta cita durante tres años consecutivos a Víctor Goines, uno de los más grandes saxofonistas en la actualidad y al estadounidense Dave Weckl, exbaterista de Chick Corea ", evocó Abreu a Sputnik.Para el músico, líder de la agrupación Aire de Concierto y formado en conservatorios de la mayor de las Antillas, el jazz simboliza una fuente de expresión y libertad creativa, que fusiona ritmos y explora otras culturas.También le permite exigirse al máximo como instrumentista con el propósito de "llegar a más personas" y transmitir un mensaje sentimental "que mueva las fibras de los oyentes mediante las notas".Para Abreu es muy importante la enseñanza, la preservación de la memoria y el patrimonio musical del país. "No hay nada más importante que enseñarles las raíces de los ritmos cubanos, nuestra señal de identidad y esencia", aseguró.Abreu recomienda la creación de más espacios que trasciendan el programa del Jazz Plaza y permanezcan en otros momentos del año, y valora la influencia histórica de Cuba en la conformación, difusión y disfrute del género desde sus inicios.El jazz y las artes plásticasJanio Abreu intervendrá, asimismo, junto al pianista cubano Alejandro Falcón y al relevante saxofonista y compositor estadounidense Ted Nash en el proyecto Jazz X Art, del 24 al 27 de enero, con un concierto el día 28, en el Museo Nacional de Bellas Artes.La música de esa presentación será improvisada a partir de la inspiración de las obras del pintor cubano Wilfredo Lam. Los espectadores recibirán "aquellas sensaciones que nos induzca", detalló el clarinetista de la nación caribeña.Nash, ganador de dos premios Grammy, dijo a Sputnik que viene a "enseñar y compartir, pero también a aprender y crecer", ya que "la música es uno de los mayores conectores, cultural y personalmente. Cierra muchas brechas".Para Nash, Cuba y EEUU poseen una historia muy interesante y, "a pesar de muchas diferencias, la gente y la cultura siempre se han abrazado". Por ello, señala, "es importante que usemos las artes para continuar haciendo estas conexiones y generar buena voluntad".Será la primera colaboración entre músicos cubanos y estadounidenses a partir de la obra de Lam que "infunde el modernismo occidental con el simbolismo africano y caribeño".Tributo a las raíces de ArgentinaEl acordeonista argentino Chango Spasiuk se presentará en el Jazz Plaza con un repertorio centrado en la universalidad sonora y las tradiciones populares de su tierra; en el chamamé, ritmo del nordeste argentino, y en sus composiciones, texturas y maneras de comprender esa práctica cultural."Me da gran felicidad", dijo el Spasiuk sobre su llegada a Cuba, pues si bien en los últimos 25 años giró por todo el mundo, valora la cercanía con los intérpretes de la mayor de las Antillas, a los cuales ha escuchado."Feliz también de reencontrarme con [el músico argentino, oriundo de Misiones] Rodrigo Sosa, que vive hace muchos años aquí y toca quenas y vientos, y con Omara Portuondo". La conocida como diva del Buena Vista Social Club compartió brevemente con Chango durante el Oslo World Festival 2022, en Noruega, y ahora se reunieron para hacer música juntos.Según refirió a Sputnik el talentoso instrumentista, el espectáculo denominado Sonidos de la tierra colorada, simboliza ese sitio subtropical y rodeado de grandes ríos de la provincia Misiones, de dónde procede el autor de producciones discográficas como Polcas de mi tierra (1999) y Tarefero de mis Pagos (2005)."Mi música es Argentina", asegura Spasiuk sin titubeos, y dentro de ella el chamamé es un universo sonoro poderoso, que resulta del encuentro de los pueblos originarios guaraníes con la música barroca que llevaron los jesuitas hace siglos atrás, y el inmigrante que viajó con el acordeón y terminó de definir esa costumbre, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2020.

