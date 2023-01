https://sputniknews.lat/20230124/cumbre-de-la-celac-de-las-criticas-cruzadas-a-los-acuerdos-para-el-desarrollo-1135006958.html

Cumbre de la CELAC: de las críticas cruzadas a los acuerdos para el desarrollo

La VII cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) llevada a cabo en Buenos Aires constituyó un escenario de debate abierto en torno a ejes claves para el desarrollo regional. Concentrando por primera vez en su historia a representantes de los 33 países que integran el bloque, incluyendo 14 presidentes, la reunión multilateral abre las puertas a una mayor integración.De la disputa por la apertura hacia la cooperaciónUno de los ejes centrales del encuentro fue la profundización de los lazos comerciales dentro del bloque: el proyecto de Brasil y Argentina para implementar el uso de una moneda común para el intercambio bilateral cristalizó la búsqueda de un sector de la región por afianzar los acuerdos de cooperación, tras la asunción de Luiz Inácio Lula Da Silva y su iniciativa de relanzar con fuerza tanto a la CELAC como a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).La moción, a la que se refirió con optimismo el embajador argentino en Brasilia, Daniel Scioli, en exclusiva para Sputnik, fue defendida por diversos diplomáticos presentes en la Cumbre. El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó: Hablamos mucho de unirnos, pero hacemos poco para ello. Esa historia tiene que cambiar". Por su parte, el canciller venezolano, Yván Gil, llamó a "consolidar los esfuerzos integracionistas de unión latinoamericana y caribeña como los soñaron sus fundadores".Dentro de la región del Caribe la moción fue celebrada con igual ahinco: el canciller de Honduras, Eduardo Reina García, destacó la trascendencia de disminuir la dependencia hacia el primer mundo y monedas extranjeras como el dólar o el euro. En sintonía, el presidente cubano Miguel Díaz Canel expresó que "fortalecer este mecanismo diverso e inclusivo es una necesidad impostergable".Sin embargo, la lectura no fue unánime. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, reflotó su posición de mayor apertura comercial hacia el resto del mundo, en abierta disonancia con el anfitrión, Alberto Fernández. El mandatario uruguayo dijo durante su discurso: "¿No serán momentos de sincerar estas relaciones y que, desde la CELAC, se impulse una zona de libre comercio entre nuestros países?"Los derechos humanos, el debate más tenso de la cumbreUn capítulo primordial que signó el contexto de la Cumbre fue la ausencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien alegó cuestiones relativas a la seguridad y denunció un "plan elaborado por la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de nuestra delegación".Desde sectores opositores al Gobierno de Alberto Fernández, principalmente en la alianza de centroderecha de Juntos por el Cambio, surgieron fuertes condenas al mandatario venezolano en alusión a episodios de violación a los derechos humanos, las cuales se tradujeron en un abierto boicot a la llegada de Maduro a la Cumbre.Sin embargo, las críticas al gobernante venezolano no se cerraron sobre las fronteras del país anfitrión: el propio Lacalle Pou sentenció que "acá hay países que no respetan la democracia ni los derechos humanos", en clara alusión al Gobierno de Maduro. "No tengamos una visión hemipléjica de la defensa de la democracia, de los derechos humanos y de las instituciones según el perfil ideológico", agregó.De igual modo, el presidente chileno, Gabriel Boric, llamó a realizar "elecciones libres, justas y transparentes" en Venezuela. A su vez, el mandatario apuntó contra el Gobierno de Dina Boluarte y remarcó "la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo" en el Perú, en alusión a la represión que dejó más de 60 fallecidos en el país vecino.Pese a su ausencia física, en respuesta a las razones de la suspensión de su participación en la Cumbre, Nicolás Maduro destacó que "ninguna amenaza detendrá la ola progresista que se ha levantado en América Latina y el Caribe".Por su parte, el mandatario boliviano, Luis Arce, expresó su preocupación por "los duros embates por parte de sectores que solo piensan en sus propios intereses antes que en los de su pueblo", en referencia a los incidentes que tuvieron lugar en su país a comienzos de enero, por un lado, y a las violentas manifestaciones de simpatizantes de Jair Bolsonaro en Brasil, que culminaron con la irrupción en el Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.

