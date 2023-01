https://sputniknews.lat/20230124/dina-boluarte-asegura-que-puno-no-es-el-peru-y-le-llueven-las-criticas--1135002509.html

Dina Boluarte asegura que "Puno no es el Perú" y le llueven las críticas

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, volvió a provocar la indignación de la ciudadanía, en medio de las protestas que exigen su renuncia, al declarar el 24 de... 24.01.2023, Sputnik Mundo

américa latina

📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo

"Tenemos que proteger la vida y tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú. El Gobierno no está generando la violencia", aseguró la presidenta interina en respuesta a la pregunta de un periodista. Al respecto, el expresidente Martín Vizcarra criticó que la mandataria, que llegó al cargo el 7 de diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, divida de esa forma a los peruanos. Por su parte, un usuario de redes sociales cuestionó si con base en la idea de que Puno no es Perú, los habitantes de la región no son ciudadanos y, por ello, las fuerzas del orden disparan "con tanta facilidad". Otro usuario aseguró que Boluarte habita "en una realidad paralela, en un país que cae en el abismo autoritario y que ella gobierna a punta de bañas y mentiras". Incluso, algunas personas han comparado a la presidenta interina con el expresidente Alan García, quien en 2009 declaró que la población nativa no eran "ciudadanos de primera" y que "400.000 nativos no tienen derecho a decidir por 28 millones de peruanos". En ese entonces, los pueblos nativos de la Amazonía protestaron contra la llamada "ley de la Selva", un decreto legislativo para modificar la ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado en junio de 2008, para adecuarse a las condiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entre las medidas que la reforma introducía, el Gobierno de García argumentó la regulación y aprovechamiento de los recursos forestales, incluyendo concesiones de ecoturismo y de conservación. Finalmente, la ley fue derogada, tras diversas manifestaciones que provocaron la muerte de, al menos, 34 personas. Desde el 10 de diciembre, diversas protestas sociales han estallado en Perú por parte de grupos y organizaciones de ciudadanos que exigen la renuncia de Boluarte, nombrada después de que el Congreso destituyera a su antecesor, Pedro Castillo (2021-2022), así como la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas y la disolución del Congreso. El 24 de enero, la Defensoría de Perú reportó un total de 56 muertes durante las manifestaciones, así como 1.492 personas heridas. Del total de defunciones, 46 corresponden a civiles y fueron causadas durante enfrentamientos; nueve se derivan de accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos; y, finalmente, un caso corresponde a un policía. Adicionalmente, la institución contabilizó movilizaciones en 19 provincias, además de bloqueos de vías en 31 provincias.

