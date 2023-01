https://sputniknews.lat/20230124/el-presidente-de-mexico-estima-prudente-que-maduro-no-viaje-a-cumbre-de-celac-en-argentina-1134983347.html

El presidente de México estima prudente que Maduro no viaje a Cumbre de CELAC en Argentina

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró prudente la decisión de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro... 24.01.2023, Sputnik Mundo

López Obrador confirmó que tampoco asiste a la Cumbre por compromisos de su agenda de trabajo y que grabó un mensaje que será transmitido en Buenos Aires. Consideró además que la decisión de Maduro evita las provocaciones de sectores conservadores argentinos."Hizo muy bien, hay que evitar las provocaciones y los conservadores en todos los lados actúan así, como tienen el control de la mayoría de los medios, por ejemplo en Argentina el [grupo de medios] Clarín (…) hizo muy bien Maduro en no prestarse, en no caer en una trampa mediática", subrayó.El gobernante estima que en algunos países sudamericanos existen esos periódicos que surgieron durante los regímenes militares de los años 1970 y 1980.Esos medios "vienen desde las dictaduras militares, como el Mercurio de Chile, así están en todos lados, en España, Europa y EEUU", prosiguió.El mandatario mexicano estima que los medios que considera como la prensa más famosa, "utilizan lo mediático para ir socavando a gobiernos populares que no se someten a los intereses de las oligarquías".El Gobierno de Venezuela informó el 23 de enero que el presidente Maduro suspendió su participación en la reunión de mandatarios, debido a un "plan de agresión" que se gesta contra la delegación del país caribeño. Además, añadió que Maduro tomó la decisión con el objeto de contribuir al buen desarrollo y éxito de la Cumbre, "ante este escenario de planes extravagantes diseñado por extremistas de la derecha alineados a intereses externos a nuestra región".Rechazo de golpes de EstadoAdemás, expresó sus coincidencias con sus pares que están a favor de la democracia y rechazan golpes de estado, quienes asisten a la Cumbre.El gobernante del país norteamericano rechazó las especulaciones acerca de su ausencia en la Celac, comunidad regional de la que México desempeñó durante dos años la presidencia pro témpore, que el año pasado entregó a Argentina."Ya grabé un mensaje [para la Cumbre] y hay mucha especulación del por qué no fui. Tengo compromisos en el país, tenía que estar en el Tren Maya, en la supervisión de la obra", un ferrocarril de 1.550 kilómetros para impulsar el turismo en la península de Yucatán, (sureste).López Obrador relató que su asistencia implicaba suspender su agenda nacional varios días, viajar todo el lunes pasado y regresar este miércoles, para retomar sus actividades el jueves.Uno de los eventos políticos recientes que López Obrador cuestiona es la destitución que acordó el Congreso de Perú del expresidente Pedro Castillo, después de que fue detenido y procesado por rebelión."Tengo trabajo, bastante. Estoy de acuerdo con lo que se va a plantear, hay muchas coincidencias, son más las coincidencias que las diferencias que podamos tener", puntualizó en su habitual conferencia que ofrece todas las mañanas de los días hábiles.Intervención del FMILópez Obrador reafirmó su denuncia de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) intervino a favor del expresidente de Argentina Mauricio Macri (2015-2019) antes de las elecciones que ganó su homólogo Alberto Fernández, otorgando préstamos al país sudamericano más allá de su capacidad de pago."Venían unas elecciones y Mauricio Macri, que era el presidente del conservadurismo, quería reelegirse, y le convenía al Gobierno de EEUU que Mauricio Macri (2015-2019) se reeligiera; entonces, para garantizar la reelección de Macri, el FMI (…) empezó a darle dinero al Gobierno de Argentina, más allá de la capacidad de pago", apuntó.Representantes de 33 países latinoamericanos y caribeños participarán este 24 de enero en la séptima cumbre de jefes de Estado y Gobierno en Buenos Aires, donde destaca el regreso de Brasil al foro de diálogo político y cooperación regional.México impulsó la renovación de la CELAC a partir de 2020, cuando ejerció la presidencia pro tempore que trasladó el año pasado a Argentina.

