https://sputniknews.lat/20230124/envio-de-tanques-de-occidente-a-ucrania-tan-inutil-como-irrisorio-1134953859.html

Envío de tanques de Occidente a Ucrania: tan inútil como irrisorio

Envío de tanques de Occidente a Ucrania: tan inútil como irrisorio

De risa. Así es la cantidad de tanques en número y en calidad que Occidente anuncia enviar a Ucrania. Ergo, la puesta en escena histérica de reclamos a España... 24.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-24T06:00+0000

2023-01-24T06:00+0000

2023-01-24T06:00+0000

qué pasa

occidente

ucrania

tanques

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/17/1134953714_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_33ce595dc1dd53055c6d2efc2b458f8d.jpg

Envío de tanques de Occidente a Ucrania: tan inútil como irrisorio Envío de tanques de Occidente a Ucrania: tan inútil como irrisorio

El 'zoológico' occidentalEnviar unos cuántos Leopard, Challenger 2, e incluso Abrams, si se llegara a dar ese extremo, no cambiará nada en el curso del conflicto entre Rusia o Ucrania. Sólo Zelenski y demás secuaces pueden decir eso, aunque no lo piensen, como mero acto propagandístico. Al final, lo único que le queda al actor ucraniano y a Occidente es intentar venderle hielo a un esquimal.Y es también un zoológico, un verdadero mercadillo de retales, que no será más que una pesadilla logística que acabará hecho un amasijo de hierro.En este contexto, el director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar, advierte que en el caso de España, tiene un total de 219 carros de combate Leopard 2E, de los cuales, muchos de ellos estarán en mantenimiento, otros son de formación, es decir, están en las academias militares.Ante este panorama del caso concreto de España, el también analista militar lanza una pregunta retórica: "¿Qué queda?". Y la respuesta es: "Un regimiento de carros de combate en una brigada, y dos batallones en otras dos brigadas. Y luego hay pequeñas cantidades en Ceuta, Melilla y Canarias.Los números 'cantan'Entonces, viene la gran pregunta que nadie se hace en Occidente, y si se la hacen, nadie la quiere responder. "¿Qué se puede ceder realmente? Muy poco, muy poco, sin poner en peligro la seguridad nacional [por el posible envío de tanques Leopard por parte de España a Ucrania]. ¿Qué? ¿10 carros, 20 carros? Sería ridículo. Es que, juntando '10 de aquí', '10 de allá', al final ¿a qué llegas? ¿A 50, 60 carros? ¿Eso qué significa en un frente que tiene más de mil kilómetros? Estamos hablando de una capacidad muy pequeña", avisa Aguilar."¿Por qué hay que volver a enviar [a Ucrania] un paquetón de armas impresionante? Porque las que se enviaron en los ocho paquetes anteriores ya no están, han sido destruidas. Esa es la realidad. Porque es una guerra de desgaste que van perdiendo. Y cuando se envíe este nuevo paquete, dentro de un mes, o 15 días, o mes y medio, volverán a pedir otro paquete. ¿Y así hasta cuándo? Hasta que la OTAN quiera. Es decir, hasta que EEUU quiera. Pero ellos [EEUU] no van a mandar sus sistemas de armas de alta tecnología, no sea que acaben en el mercado negro o en manos de los rusos, y menudo negocio habrán hecho. Esta es la realidad. Realmente es una especie de gran teatro donde un corrupto payaso dirigiendo una dictadura oligárquica en Kiev, está manteniendo un discurso que está poco menos que el solo allí defendiendo la civilización occidental y cristiana frente a los 'malísimos' dictadores del oriente. Esto es toda una ensoñación enfermiza, y mientras no siguen soltando ese discursito […], intentan mantener un relato que no se corresponde con la realidad", concluye Juan Aguilar.

occidente

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

occidente, ucrania, tanques, eeuu, аудио