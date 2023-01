https://sputniknews.lat/20230124/intervenciones-gringas-ironia-para-explicar-la-hegemonia-de-eeuu-1134977785.html

Intervenciones Gringas, ironía para explicar la hegemonía de EEUU

Intervenciones Gringas, ironía para explicar la hegemonía de EEUU

Intervenciones Gringas es un canal de YouTube, creado por el estadounidense Jeremy Shepherd, quien revela en sus contenidos la historia no contada de cómo...

"Empecé a hablar sobre mi interés especial, 'Acciones encubiertas' (…), cuando se trata de cosas que pasaron en América Latina, la versión que se presenta en español, en los países que pasó, está muy 'sanitizada'", comentó Jeremy.Según nuestro invitado, en muchos países las personas desconocen las acciones de Estados Unidos en sus naciones, las cuales muchas veces involucran actos de corrupción y acciones de violencia.Para Jeremy, los países latinoamericanos no han denunciado estos hostigamientos provenientes de Washington, debido al miedo de perder el mercado estadounidense.También el creador de contenido apuntó, cómo EEUU relata su historia de una manera conveniente, pero ocultando los datos que le son incómodos. Jeremy puso como ejemplo la intervención estadounidense a Rusia en 1918."A los EEUU no les conviene contar estas historias. Les conviene las historias de 'oh, mira lo que hicimos para rescatar, nunca dejamos a nadie atrás', y resulta que si dejamos gente atrás cuando es una guerra que nos da pena", manifestó Jeremy.Esto y mucho más, pueden encontrar en nuestra tertulia realizada en Radio Sputnik.

