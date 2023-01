https://sputniknews.lat/20230124/la-cuestion-financiera-tras-la-ayuda-a-ucrania-se-hace-mas-grave-para-occidente-1134994005.html

La cuestión financiera tras la ayuda a Ucrania se hace más grave para Occidente

La cuestión financiera tras la ayuda a Ucrania se hace más grave para Occidente

La cuestión financiera es el problema más grave al que se enfrenta Occidente a la hora de apoyar a Ucrania. Muchos países ya no disponen de dinero suficiente... 24.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-24T22:16+0000

2023-01-24T22:16+0000

2023-01-24T22:16+0000

defensa

occidente

ucrania

reino unido

seguridad

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

europa

🛡️ fuerzas armadas

rusia

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/18/1134994147_0:99:2731:1635_1920x0_80_0_0_6f526ae1ed7e4b6dc93681f0e17ca577.jpg

La relación de los países occidentales hacia el conflicto ucraniano se reduce a una cosa: armar a Ucrania contra Rusia, a pesar de cualquier consecuencia desastrosa. No obstante, ocultar las consecuencias de sus decisiones no es tan fácil, señala el medio.Uno de los acontecimientos más prominentes de los últimos días fue la dimisión de la ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, lo que mostró un aspecto diferente del problema. No es suficiente, destaca el artículo, destinar 100.000 millones de dólares para los gastos militares. Porque no alcanzarán ni para mantener su propio Ejército ni el ucraniano. Como consecuencia, continúa el autor, entre los varios problemas que enfrentan hoy los aliados de Kiev, el más grave es el de finanzas. En los países occidentales, los impuestos son la principal fuente de ingresos. Y cuando el Estado quiere compensar un déficit de reservas financieras, sube los impuestos a particulares y empresas. Pero, ¿y si la gente se echa a la calle para protestar por los altos precios y hace huelga tras huelga, exigiendo salarios más altos para mantener sus ingresos acorde a la elevada tasa de inflación?El artículo señala cómo hemos sido testigos del fracaso del intento de Liz Truss de bajar los impuestos, lo que llevó a la dimisión del Gobierno y a su rápida salida como primera ministra del Reino Unido menos de dos meses después de asumir el cargo. Ahora su sucesor, Rishi Sunak, se apresura a aprobar leyes para poner fin a las huelgas que asolan el país, demostrando su incapacidad para encontrar la forma de aumentar los salarios o reducir la inflación, reitera el autor.El artículo reza que hay que tomar en consideración otros dos problemas a los que se enfrentan los países occidentales cada vez que pretenden aumentar el nivel de apoyo militar a Kiev. En primer lugar, se pregunta el autor: ¿qué ocurrirá con las armas europeas y estadounidenses si no están en manos del Ejército ucraniano? En segundo lugar, ¿cómo pueden protegerse estas armas de los bombardeos rusos? La destrucción de las armas occidentales en Ucrania supone no solo la pérdida del dinero gastado en la producción y transporte, sino también supone el debilitamiento de la confianza en la compra de estas armas a nivel mundial.Otro problema, en opinión del autor, es la aparición de discrepancias entre los aliados de Kiev sobre la cuestión ucraniana.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Según Moscú, EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, que desde mediados de febrero intensificaron sus ataques contra los civiles de las repúblicas de Donbás.Rusia envió a los países de la Alianza Atlántica una nota relativa a los suministros de armas para Ucrania, en la que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, advirtió que cualquier cargamento que incluyera armas destinadas para Kiev se convertiría en blanco legítimo para las tropas de Rusia.La Cancillería rusa declaró que los países de la OTAN "están jugando con fuego".

https://sputniknews.lat/20230122/podria-europa-salvarse-de-su-crisis-energetica-1134915678.html

https://sputniknews.lat/20230116/el-suministro-de-armas-pesadas-por-occidente-a-ucrania-podria-llevar-al-desastre-1134708184.html

occidente

ucrania

reino unido

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

occidente, ucrania, reino unido, seguridad, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, europa, 🛡️ fuerzas armadas, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, unión europea, otan