"Lo que necesita es caos": la carrera cuesta arriba de Trump para regresar a la Casa Blanca

"Lo que necesita es caos": la carrera cuesta arriba de Trump para regresar a la Casa Blanca

A pesar de que el magnate Donald Trump ya hizo explícita su intención de volver a ser presidente de Estados Unidos, su camino hacia la Casa Blanca no está tan...

Corresponsal del diario londinense The Times en la capital estadounidense, el periodista compartió que actualmente el exmandatario ocupa un lugar secundario en la conversación pública del país angloparlante, en un momento en que los reflectores apuntan al actual presidente Joe Biden por su escándalo de albergar de manera irregular documentos clasificados, además de la batalla del Partido Republicano por controlar el Congreso.La semana entrante, sin embargo, Trump iniciará su actividad política de 2023, con la expectativa de generar atracción para su campaña presidencial, señaló el corresponsal, de cara a los comicios de 2024, que renovarán el Poder Ejecutivo.El magnate ya tuvo su primer revés electoral en las elecciones legislativas de noviembre de 2022, consideró Dawber, pues los candidatos que apoyó fueron mayoritariamente derrotados. Su criterio para respaldarlos, de acuerdo con The Times, fue su apego a la narrativa de que fue víctima de fraude en los comicios de 2020, que derivaron en las revueltas de sus simpatizantes contra el Capitolio en enero del año siguiente.Además de estos desafíos, Trump se enfrenta a la aspiración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de ser él quien abandere la candidatura republicana a la próxima elección presidencial.Dawber consideró que el expresidente falló en acompañar su anuncio de intentar contender por la candidatura de su partido con una estrategia firme de campaña que llamara la atención de los votantes, mientras el mandatario de Florida lo adelanta en las encuestas.Sin embargo, la ruta no está perdida para Trump, consideró el exlegislador republicano Joe Walsh, consultado por el medio británico. "Muchos de los votantes siguen con él, incluso cuando oficiales del partido, donantes e incluso algunas personas de la prensa de orientación derechista no lo quieren", opinó el exparlamentario.Walsh también observó que si bien De Santis adelanta en encuestas, el sector republicano que lo apoya es simpatizante del propio Trump. "Tal vez De Santis vaya a desafiar a Trump, pero el control del expresidente en amplias partes del Partido Republicano no deberían subestimarse. No hemos visto a DeSantis todavía en el escenario nacional y todavía debe ser probado", evaluó.Dawber consideró, además, que los dos últimos grandes escándalos de la política estadounidense han jugado ambos a favor de Trump. Primero, la dificultad republicana por elegir un dirigente de la Cámara de Representantes, que terminó con la entrega del liderazgo al trumpista Kevin McCarthy y, segundo, el escándalo de documentos clasificados que desafía a Biden.El caso, que podría minar la credibilidad del actual líder del ejecutivo estadounidense, puede ser aprovechado por Trump en beneficio de su propia estrategia, evaluó el corresponsal de The Times.Además, el editor de la publicación inglesa The National Interest, enfocada en política exterior, Jacob Heilbrunn, estimó que Estados Unidos se encuentra en una fase políticamente impredecible. "Y si el país colisiona con el límite de deuda y si se produce una depresión financiera, todas las apuestas se acabarán. Lo que él (Trump) necesita es caos", opinó.

