"Se podrían gestar grandes movimientos": el futuro que acecha a Alemania por altos precios del gas

Europa Occidental enfrenta una crisis energética, la cual se puede agudizar en caso de que Alemania apueste por una restructuración de sus políticas públicas... 24.01.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el exvicecanciller austríaco Heinz-Christian Strache, el Gobierno de Berlín teme revelar las verdaderas razones del aumento de los precios del gas, mismas que, dijo, fueron causadas por ellos mismos al bloquear el gas y el petróleo ruso. Heinz-Christian Strache aseveró que Moscú estaba dispuesto a seguir dotando de gas a la Unión Europea; sin embargo, sentenció que tanto Ucrania como Polonia lo impidieron, además de que Alemania canceló la explotación del gasoducto Nord Stream 2."Rusia quería y estaba dispuesta a seguir suministrando gas a la UE y a Alemania. Sin embargo, Ucrania y Polonia impidieron nuevas entregas a través del gasoducto y el Nord Stream fue destruido, mientras que a los rusos no se les permitió participar en la investigación. La explotación del Nord Stream 2 fue cancelada por decisión de Alemania", enfatizó Heinz-Christian Strache. De acuerdo con Raúl Ignacio Morales Chávez, economista mexicano y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, ante el alza en el precio del gas, los países de la eurozona han visto fuertemente mermada su inflación, lo que a su vez ha generado un encarecimiento de la vida diaria. Esto, alerta el experto, podría generar que el índice de desigualdad vaya al alza. Para evitarlo, indica, Alemania debería apostar por los programas de apoyo. Sin embargo, esto también cuesta dinero público. En noviembre de 2022, la inflación en la eurozona alcanzó su máximo histórico al ubicarse en 10,6%, una cifra nunca antes vista. Para el cierre del año, Alemania tuvo una inflación por encima del 8%. El mal panorama económico y energético, advirtió el experto, parecer ser que continuará hasta 2024. Los altos precios de los energéticos en pleno invierno, indicó Morales Chávez, podrían acarrear no solo problemas económicos, sino también sociales para Berlín. "Indudablemente, hay descontento entre la población. Como dirían: a la gente no se le debe pegar en el bolsillo", prosiguió.Los países europeos viven una crisis energética por los altos precios del gas y la electricidad, después de que se dispararan debido a las sanciones impuestas a Rusia por su operación de desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Así, las sanciones antirrusas restringen la exportación de esos productos energéticos a Europa.Desde septiembre del año pasado, en Alemania los ciudadanos salieron a manifestarse en contra de la alta inflación causada por el conflicto de Europa del Este que derivó en los bloqueos comerciales en contra de Rusia. En octubre, manifestantes en Berlín protestaron contra la política de las autoridades alemanas, exigiendo el levantamiento de las sanciones antirrusas y la importación de los recursos energéticos más económicos desde Rusia. Decenas de personas acudieron con banderas alemanas y rusas al lugar de la protesta. En los carteles se leía: "Quiero gas y petróleo ruso", "quien calla hoy se congela mañana", y también exigían la dimisión del Gobierno. Algunos llevaban inscripciones en ruso en sus carteles como: "Paz y amistad con Rusia".

