Twitter demandado por el impago del alquiler de su oficina en Londres

MOSCÚ (Sputnik) — La empresa The Crown Estate, que administra propiedades y terrenos de la monarquía británica, demandó a Twitter por atrasos en el...

El periódico señaló que la demanda fue presentada la semana pasada ante el Tribunal Superior. La oficina de Twitter está ubicada en el centro de Londres, cerca de la intersección de Piccadilly Circus, pero por lo visto "el gigante tecnológico ha eliminado sus carteles y logotipos del sitio en los últimos meses". Según el diario The New York Times, hace semanas que no se paga el alquiler de la sede principal de Twitter en la ciudad de San Francisco, y, además, la red social se niega a pagar el arrendamiento de algunos de sus locales en otros países. A finales de octubre, el empresario multimillonario Elon Musk cerró un trato de 44.000 millones de dólares para adquirir Twitter, cuyas negociaciones comenzaron en abril pasado.

