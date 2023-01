https://sputniknews.lat/20230124/uruguay-plantea-un-dilema-a-brasil-en-el-mercosur-negociar-o-ir-con-argentina-1135004616.html

Uruguay plantea un dilema a Brasil en el Mercosur: negociar o ir con Argentina

MONTEVIDEO (Sputnik) — A pocas horas de que los presidentes Luis Lacalle Pou, de Uruguay, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, se reúnan en Montevideo, hay... 24.01.2023, Sputnik Mundo

La primera de estas interrogantes es saber cuál será el rol del nuevo presidente de Brasil en el bloque regional; la segunda tiene que ver con la postura que tomará Uruguay en caso de que no se le permita negociar por fuera del Mercosur, como es su intención. Lo cierto es que no hay una única respuesta a estas dos interrogantes. El director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica (privada, Uruguay) Ignacio Bartesaghi y el doctor en Estudios Internacionales Lester Cabrera dieron, en diálogo con Sputnik, posturas bastante diferentes de la situación en la que se encuentra el bloque. La polémica se centra en que mientras Uruguay quiere que se le autorice a concretar acuerdos bilaterales de manera independiente al bloque, Argentina sostiene que eso implicaría el fin del Mercosur y debilitaría a los estados en las negociaciones individuales con las potencias. Por su parte, Cabrera, director de la empresa ecuatoriana Analitik-Strategic Research, dijo que Lula tendrá que ejercer un papel de "mediador" entre Argentina y Uruguay, pero advirtió que Brasil tiene una "cercanía" con Buenos Aires en este tema. En este escenario, para el Gobierno uruguayo será clave el encuentro de este miércoles 25 entre ambos presidentes. Sin embargo, hasta el momento las autoridades uruguayas no han dado señales de que podrían moderar su posición. El 19 de enero, Lacalle Pou aseguró que insistirá a Lula con que "Uruguay se tiene que abrir al mundo". "Por supuesto que necesitamos que nos dejen abrirnos al mundo. En pocos días va a venir el presidente de Brasil y le vamos a insistir que Uruguay se tiene que abrir al mundo. Y no es caprichoso, es porque nos tenemos fe, y porque una empresa que se instale en Uruguay tiene como foco la institucionalidad, pero también dice: 'yo quiero crecer hacia afuera'. Y por eso vamos a insistir", dijo el presidente uruguayo. Canciller brasileño El domingo 22, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, expresó que un eventual Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Uruguay y China destruiría el Mercosur. "Si se negocia fuera del Arancel Externo Común, destruye el arancel", afirmó Vieira en una entrevista concedida al medio Folha de San Paulo, refiriéndose al anuncio que hizo Lacalle Pou en julio de 2022 de que Uruguay y China habían llegado a un acuerdo de factibilidad para un TLC. Bartesaghi consideró que la declaración del canciller brasileño fue "inoportuna e inadecuada", ya que busca adelantar la posición de su país previo a una conversación entre dos presidentes. Por su parte, Cabrera consideró que la postura de Uruguay genera polémica en el bloque, porque los tratados de libre comercio, como el que pretende impulsar Lacalle con China, generan desbalance en la agenda comercial del Mercosur y pobreza, sobre todo en países como Argentina y Brasil, que son productores de materias primas y poseen una industria interna que no puede competir de manera similar con potencias como China, Rusia, India o EEUU. A inicios de diciembre, la doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de San Pablo y docente investigadora de la Universidad de la República de Uruguay, Nastasia Barceló, dijo a Sputnik que la estrategia de Uruguay de flexibilizar al Mercosur podría tener un "alto costo", ya que el país podría salir del bloque y quedar "aislado del mundo". ¿Uruguay puede irse del bloque? Mientras Cabrera consideró que "están contados los días que Uruguay estará dentro del bloque", Bartesaghi no descartó la posibilidad de que ese país se vaya del Mercosur, pero aseguró que eso podría demorar meses o años. Dijo que si Lula no entiende que debe velar para que todos los miembros del bloque se sientan parte, en algún momento el Mercosur llegará a su "quiebre". "La decisión de Uruguay del TLC con China no es lo que quiebra el Mercosur. Lo que lo lleva es la inmovilidad, el estancamiento y esta falta de modernización del bloque. Si el Mercosur tuviera acuerdos vigentes con la Unión Europea, EEUU, China, sería algo muy distinto, pero lamentablemente estamos muy lejos de eso y el arancel del Mercosur es el doble que la media internacional. No hay mucho margen para Uruguay, la última oportunidad es conocer lo que suceda en esta reunión y qué alternativas le va a dar Brasil para poder avanzar con China", agregó. Desde su asunción en marzo de 2020, Lacalle Pou insiste en que el derecho internacional habilita a Uruguay "a avanzar en la flexibilización" del Mercosur y en que su país necesita "abrirse al mundo". El 1 de diciembre, Uruguay presentó la solicitud de ingreso al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, firmado en 2018 e integrado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Tal decisión ha inquietado a Argentina, Paraguay y Brasil, que emitieron un comunicado conjunto, advirtiendo de adoptar medidas contra Uruguay.

