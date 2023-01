https://sputniknews.lat/20230125/canciller-mexicano-destaca-retorno-de-brasil-a-celac-entre-principales-logros-de-cumbre-1135012540.html

Canciller mexicano destaca retorno de Brasil a CELAC entre principales logros de cumbre

Canciller mexicano destaca retorno de Brasil a CELAC entre principales logros de cumbre

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El canciller de México, Marcelo Ebrard, destacó el regreso de Brasil a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños... 25.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-25T01:51+0000

2023-01-25T01:51+0000

2023-01-25T01:51+0000

américa latina

méxico

celac

la vii cumbre de la celac

marcelo ebrard

brasil

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/19/1135012143_0:229:1200:904_1920x0_80_0_0_f69230a16565c1bd8403b71a56b97646.jpg

Ebrard se congratuló de que en el foro de diálogo político y cooperación están prácticamente todos los países de la región representados, y sumaron 33 naciones las delegaciones asistentes. Entre los principales asuntos tratados mencionó el avance de la Agencia Latinoamericana y Caribeña Regulatoria de Medicamentos, con el respaldo de 10 países para su integración. "Hoy en día, la región tiene seis agencias [de medicamentos]: México, Cuba, Brasil, Argentina, Chile; que cuentan con el reconocimiento de Nivel Cuatro, es decir, son equivalentes a la FDA ][Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU]", dijo el titular de Relaciones Exteriores. Explicó que el acuerdo en la Cumbre fue que estas agencias nacionales converjan en una sola para toda la región latinoamericana y caribeña, a partir de la experiencia de la pandemia de covid-19 en 2020 y 2021, cuando no había una homologación y no existía una sola agencia para enviar vacunas a varios países. Reforma del SELA y apoyo a Perú Otra propuesta fue una reforma del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), que se fundó en 1975 y tiene representación de 25 países. El objetivo es "que se modifique de manera que pase a ser la Secretaría permanente y los órganos correspondientes, sin gastar un solo peso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños". También se planteó la realización, por mandato de CELAC, del STS Forum (Sociedad para la Ciencia y la Tecnología) en México, el 14 y 15 de marzo. "Estimamos [que participen] más de 1.000 científicas, científicos y responsables del desarrollo tecnológico del mundo en la Ciudad de México; desde luego invitados todos los países de la CELAC", detalló. Además, se tocaron otros temas como la próxima reunión del Grupo de los Veinte (G20), integrado por las mayores economías del mundo y el avance de la Agencia Latinoamericana del Espacio firmada por 19 países, y ratificada por seis. Esa agencia para estudios pacíficos del espacio ya tiene un centro instalado en Trinidad y Tobago, que está proporcionando imágenes del espacio a los países del Caribe, "para prevenir huracanes u otro tipo de fenómenos naturales". Ebrard destacó la integración de la cumbre y la "gran coincidencia progresista" que hay en la mayor parte de los países de la región así como la determinación de cuáles son las siguientes acciones que se van a tomar. Y respecto a posicionamientos políticos, resaltó el que se refiere a la crisis política en Perú, por el nivel de preocupación que genera las vidas que ya se han perdido en ese país, puntualizó. Los países del foro regional tratarán de actuar como comunidad, con todo lo que esté a su alcance "para coadyuvar a que esta situación no siga así", expresó. Finalmente celebró la participación de delegaciones de la Unión Europea, de China y de EEUU, en una reunión que calificó como exitosa y alentadora para América Latina y el Caribe.

https://sputniknews.lat/20230124/cumbre-de-la-celac-de-las-criticas-cruzadas-a-los-acuerdos-para-el-desarrollo-1135006958.html

https://sputniknews.lat/20230124/el-presidente-de-mexico-estima-prudente-que-maduro-no-viaje-a-cumbre-de-celac-en-argentina-1134983347.html

méxico

brasil

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, celac, la vii cumbre de la celac, marcelo ebrard, brasil, argentina