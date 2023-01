https://sputniknews.lat/20230125/canciller-venezolano-maduro-falto-a-cumbre-de-celac-por-operacion-para-agredirlo-1135039218.html

Canciller venezolano: Maduro faltó a cumbre de CELAC por operación para agredirlo

Canciller venezolano: Maduro faltó a cumbre de CELAC por operación para agredirlo

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente venezolano, Nicolás Maduro, no asistió a la la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños... 25.01.2023

Dadas las circunstancias, el jefe de Estado venezolano, "pese a su deseo de venir, decidió evitar caer en una provocación del show en contra de su delegación", comentó Gil. Sobre la inasistencia de Maduro a la cumbre de la CELAC, ahora relanzada con la reincorporación de Brasil, el canciller elogió la "consideración responsable de no asistir pese a la invitación del presidente [de Argentina, Alberto] Fernández". "Venezuela es un país amenazado y el presidente es amenazado mundialmente por las fuerzas de derecha y extrema derecha que están en la región y en el mundo, y todas estas agresiones vienen dirigidas de EEUU", añadió. Ese país (EEUU) "es el origen de las agresiones", con una "clase política que no soporta un Gobierno soberano y que tiene presencia en varias partes del mundo", continuó el canciller venezolano. Pero Maduro "ha sido un mandatario que ha sabido no caer en ninguna provocación y gracias a esa voluntad de privilegiar el éxito de la gestión local y colectiva, es que ha tomado esas decisiones", manifestó. De acuerdo con un comunicado difundido el 23 de enero, la administración de Maduro recibió información sobre un "plan elaborado en el seno de la derecha neofascista", cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de la delegación venezolana, encabezada por el mandatario. Asimismo, informaron que el ataque hacia la delegación venezolana buscaba perturbar los efectos de la cita regional y contribuir con una campaña de descredito contra la nación caribeña. La oposición argentina advirtió a Maduro que, en caso de que llegara al país, se exigiría su "detención inmediata" por haber cometido crímenes de lesa humanidad, como indicó, entre otros, la exministra de Seguridad del Gobierno anterior, Patricia Bullrich, en su cuenta de la red social Twitter. El 24 de enero, representantes de los 33 países integrantes de la CELAC participaron en la séptima cumbre de jefes de Estado y Gobierno, evento que marcó el regreso de Brasil a este mecanismo de diálogo y cooperación regional.

