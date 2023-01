https://sputniknews.lat/20230125/colombia-incauta-mas-cocaina-pero-su-politica-antidrogas-es-un-fracaso-advierte-experto-1135050544.html

Colombia incauta más cocaína pero su política antidrogas es un fracaso, advierte experto

Colombia incauta más cocaína pero su política antidrogas es un fracaso, advierte experto

Colombia incautó y destruyó en 2022 la mayor cantidad de cocaína de los últimos años. Sin embargo, el dato encierra el fracaso de la política de combate a las... 25.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-25T20:45+0000

2023-01-25T20:45+0000

2023-01-25T20:45+0000

américa latina

colombia

📰 proceso de paz en colombia

cocaína

coca

narcotráfico

plan colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/105260/31/1052603170_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_474b2dfd17689b14785f5359eeb18962.jpg

En 2022 Colombia incautó y destruyó la mayor cantidad de cocaína en los últimos años: 671.013 kilos, de acuerdo con el Ministerio de Defensa. En 2021, había incautado y destruido 669.340 kilos, en 2020 505.683 kilos y en 2019, 428.418 kilos, por lo que el dato de 2022 representa un aumento de casi un 57% con respecto a antes de la pandemia, consignó el diario local El Tiempo.Sin embargo, el incremento no tiene por qué ser una buena noticia en el combate al narcotráfico. En diálogo con Sputnik, el investigador de DeJusticia Luis Felipe Cruz explicó que la incautación crece exponencialmente a medida que aumenta la producción de cocaína, que ya pasa las 1.300 toneladas métricas.Si bien durante el Gobierno de Iván Duque (2018-2022) se le dio mucha prioridad a las incautaciones y erradicaciones de cultivos, el especialista aseguró que Colombia continúa teniendo "una economía de la cocaína bastante amplia" y está "exportando más que nunca".Aunque no hay cifras oficiales, Cruz calcula que las incautaciones pueden llegar a ser entre el 5 y 15% de la cocaína que se produce. El investigador considera, por eso, que hay un error en las cifras, porque, o se incauta mucho, o se subestima la producción.El problema en datosEl fracaso de la política antidrogasEstas cifras evidencian el fracaso de la lucha contra las drogas iniciada con el Plan Colombia en 1999 con el apoyo de EEUU, ante la oferta de un mercado que se estima en más de 20 millones de consumidores en el mundo.Cruz recordó además que el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno de Colombia y las FARC estableció los principios de voluntariedad y secuencialidad del proceso de erradicación de cultivos. El analista explicó que, de acuerdo a ese protocolo, "lo primero que se debe implementar es la sustitución de cultivos, lo segundo, cuando haya fracasado, la erradicación manual y la última medida es la erradicación aérea con glifosato"Para Cruz, "esto es un fracaso de toda la lucha contra la droga desde la implementación del Plan Colombia que se inició en 1999 y duró hasta 2016, cuyo objetivo era, entre otros, reducir a la mitad los cultivos de coca".Los mínimos históricos fueron en 2011y 2012, con 42.000 hectáreas, pero desde 2015 esta cifra ha venido subiendo y hoy en día el área se ha multiplicado por cinco, informó el analista.Para Cruz, esto es resultado de una política de drogas equivocada, porque "la cocaína no va a dejar de existir, pero además las estrategias que se han implementado han profundizado la dependencia económica de muchas regiones en Colombia".La política de drogas "quiere solucionar problemas de Estado con herramientas de política criminal y de fuerza, lo cual ha fracasado", reafirmó.“Que el municipio de Tumaco [con 3.760 kilómetros cuadrados] tenga más coca que Bolivia [más de un millón de kilómetros cuadrados] indica que hay un fracaso estructural. Allí se concentran todos los problemas de la ruralidad colombiana: coca, minería ilegal, tensiones étnicas entre afrodescendientes e indígenas por territorios, monocultivos, intereses mineros, petroleros, la frontera con Ecuador, una ruta de exportación de cocaína hacia diferentes partes del mundo", subrayó.Para el analista, este fracaso es por el enfoque de concentrarse en reducir hectáreas y no atacar los problemas de fondo, como el acceso a la tierra, la salud y el trabajo.

https://sputniknews.lat/20220923/petro-se-erige-como-lider-regional-con-el-medioambiente-y-el-combate-al-narcotrafico-1130806573.html

https://sputniknews.lat/20221025/asi-es-el-clan-del-golfo-el-grupo-armado-ilegal-que-se-quiere-sumar-a-la-paz-total-en-colombia-1131810423.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

colombia, 📰 proceso de paz en colombia, cocaína, coca, narcotráfico, plan colombia