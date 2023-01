https://sputniknews.lat/20230125/eeuu-anuncia-la-entrega-de-tanques-abrams-a-ucrania-1135019921.html

"El anuncio de hoy de que EEUU va a enviar 31 carros de combate M1 Abrams a Ucrania es en gran medida una continuación de nuestros esfuerzos para proporcionar a Ucrania las capacidades que necesita para seguir defendiéndose mejor", declaró una representante de la Administración estadounidense. Los Abrams constituirán un batallón de tanques ucraniano, añadieron.Además, EEUU transferirá a Ucrania, junto con 31 tanques M1 Abrams, otros ocho vehículos blindados de recuperación M88.La representante no especificó si suministrará a Kiev munición de uranio empobrecido para los vehículos de combate de infantería Bradley y elementos de blindaje de uranio empobrecido para los tanques M1 Abrams.Por su parte, el mandatario estadounidense, Joe Biden, afirmó que los tanques estadounidenses y la ayuda a Ucrania no son una "amenaza ofensiva para Rusia".Los tanques M1 Abrams son vehículos bien armados y fuertemente blindados. Con un peso de unas 62 toneladas, son unos de los carros de combate más pesados que están en servicio estadounidense por el momento. Entre las características más notables se destacan el uso de un motor basado en una potente turbina de gas, la adopción de un sofisticado blindaje compuesto, y un novedoso sistema de almacenaje de las municiones en compartimentos especiales.El 19 de enero, la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, destacó que Washington no considera la posibilidad de proporcionar los Abrams por los altos costos asociados con su mantenimiento y de cuyo despliegue se abstuvieron debido a su peso y su supuesta inadecuación para el terreno ucraniano.Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lleva a cabo en Ucrania desde el 24 de febrero y apoyan a Kiev con los suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que los países de la OTAN están "jugando con fuego" al suministrar armas a Kiev, y que los convoyes extranjeros con armas serían "objetivo legítimo" para su ejército nada más cruzar la frontera.

