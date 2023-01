El escándalo que provocó una renuncia en la Cancillería chilena

https://sputniknews.lat/20230125/el-escandalo-que-provoco-una-renuncia-en-la-cancilleria-chilena--1135055658.html

El audio proviene de una reunión de carácter privado en la que la ministra de Relaciones Exteriores de Chile debate con su equipo la posible respuesta oficial a las críticas formuladas por el embajador de Argentina en Santiago, Rafael Bielsa, sobre la decisión del Gobierno de Gabriel Boric de rechazar la construcción del proyecto minero Dominga, en el norte chileno.La canciller Urrejola se refiere en la grabación a la respuesta que daría a su par argentino, Santiago Cafiero, acerca de los dichos de Bielsa: "Le voy a poner que ataca directamente a la administración del presidente Boric". Sobre Bielsa, dijo: "Hace lo que quiere cuando tiene ganas ¿y la explicación es que está loco?".En la reunión además de Urrejola, participan otros funcionarios de la cartera, entre ellos la directora de Comunicaciones, Lorena Díaz, quien presentó su renuncia al hacerse público el contenido de la conversación."Ante la filtración por error del audio de una reunión privada, el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que la Directora de Comunicaciones de esta cartera presentó su renuncia al cargo, la que fue aceptada", comunicó la Cancillería el 24 de enero.La filtración se dio pocas horas antes de celebrarse la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Buenos Aires el martes 24. Según recoge Página 12, el presidente argentino, Alberto Fernández, se refirió al suceso como "un mal uso de conversaciones que son privadas" y bajó el tono de la polémica al referirse a las buenas relaciones entre ambos Gobiernos.Las reacciones al episodio no fueron muy buenas entre los excancilleres chilenos. Heraldo Muñoz, quien se desempeñó en el cargo durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), dijo en una entrevista con Bio Bio TV: "Es un bochorno y una vergüenza realmente la filtración de estas conversaciones. Es lamentable para el prestigio bien ganado de la institución". "En democracia yo no recuerdo una Cancillería y una política exterior tan repleta de tropiezos, de errores no forzados y este es uno de los mayores", agregó Muñoz.Por su parte el excanciller Roberto Ampuero, que ocupó el puesto entre 2018 y 2019, durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), criticó la situación en Twitter: "Desprolijidades de Cancillería chilena son cada vez más insólitas, inexcusables y dañinas para la imagen de nuestro país. La filtración sobre Argentina es de amauterismo extremo".Este 25 de enero, la Cancillería emitió un nuevo comunicado de prensa en el que remarca que el audio difundido "contenía una conversación privada, grabada sin conocimiento de los participantes del encuentro". Por ello, la canciller "realizó una denuncia ante el Ministerio Público" y solicitó "la apertura de un sumario administrativo" para aclarar lo sucedido y "determinar eventuales responsabilidades".El comunicado resalta que las relaciones bilaterales continúan en "excelentes términos", luego de que los cancilleres y presidentes abordaran "esta coyuntura particular".La importancia del proyecto DomingaEl Gobierno de Gabriel Boric anunció el 18 de enero su decisión de rechazar la construcción en el norte del país del proyecto minero y portuario Dominga, ya que podía provocar daños ambientales y afectar la biodiversidad.Dominga iba a estar ubicado en la región de Coquimbo (norte), que se comunica con la provincia de San Juan en Argentina a través del cruce fronterizo de Agua Negra, que atraviesa los Andes. Por ello, el embajador Bielsa señaló que el puerto del proyecto minero tenía también importancia logística para su país, en su intervención en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile el 19 de enero.Los dichos de Bielsa fueron cuestionados durante la reunión privada que sostuvo la ministra Urrejola con su equipo el 20 de enero, de la cual surgieron los audios difundidos. En esa instancia, se resolvió convocar a Bielsa a la Cancillería ese mismo día. El embajador argentino acudió a la sede de la cartera, en donde habló con el secretario general de Política Exterior, Alex Wetzig, y al finalizar la reunión se retiró sin dar declaraciones.

