El fiscal decide liberar a todos los detenidos por el caso de la explosión de Beirut

El fiscal decide liberar a todos los detenidos por el caso de la explosión de Beirut

BEIRUT (Sputnik) — El fiscal general del Tribunal de Casación del Líbano, Ghassan Oueidat, decidió poner en libertad a todos los detenidos por el caso de la... 25.01.2023, Sputnik Mundo

Según este medio, Oueidat decidió "liberar a todos los detenidos sin excepción, pero prohibirles abandonar el país y entregar sus expedientes al Consejo de Jueces en el caso de que sean convocados". A este respecto, una fuente judicial comentó a Sputnik que el "fiscal general Oueidat se propone inculpar al juez Tarek Bitar, acusado de violar la ley" por haber incluido al propio fiscal general y a tres jueces más en la lista de acusados por el caso de la explosión de Beirut. La labor del juez Bitar se vio bloqueada en diciembre de 2021 por la presión política que se ejercía sobre él. No obstante, pese a que el Tribunal de Casación no tomó ninguna decisión al respecto, Bitar continuó investigando la explosión en el puerto de Beirut. El juez planeó llevar al banquillo a ocho nuevos sospechosos, entre ellos el director de la Seguridad del Estado, Tony Saliba, y el jefe de la Dirección de Seguridad General, Abbas Ibrahim. Además, según publicó el diario An Nahar, el juez Tarek Bitar liberó a cinco detenidos por el caso de la explosión. En particular, salieron en libertad el exdirector del puerto Michel Nahul, el exdirector de Aduanas Chafik Merhi, y el exdirector de operaciones portuarias Sami Husein. Una potente explosión que se produjo en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020 destruyó varios barrios de la capital libanesa. Perdieron la vida más de 300 personas y resultaron heridas más de 6.000. Las autoridades declararon Beirut zona de desastre.

