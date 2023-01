https://sputniknews.lat/20230125/el-porque-del-deslinde-de-amlo-ante-la-propuesta-de-lula-y-fernandez-sobre-una-moneda-comun-1135005103.html

El porqué del deslinde de AMLO ante la propuesta de Lula y Fernández sobre una moneda común

El porqué del deslinde de AMLO ante la propuesta de Lula y Fernández sobre una moneda común

Dos días después de que la Casa Rosada de Buenos Aires anunciara su intención de perfilar con Brasil una moneda común para los dos países y, en perspectiva... 25.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-25T01:45+0000

2023-01-25T01:45+0000

2023-01-25T01:45+0000

La declaración argentina, que ha despertado el interés de diferentes sectores, contempla generar facilidades de intercambio comercial entre ambos países latinoamericanos, en un escenario donde otros mercados relevantes del mundo hablan de trasladarse hacia otras divisas, más allá del dólar estadounidense, como el chino o el saudiárabe.El académico Moritz Cruz Blanco, incorporado al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, conversó con Sputnik para desentrañar las implicaciones de la declaratoria del presidente de México, quien en varias ocasiones, no obstante, ha expresado su apoyo a sus pares de Argentina y Brasil, Alberto Fernández y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente.Político y económico, el deslinde de AMLO"México tiene una fuerte integración con Estados Unidos y decir que va a desligarse del dólar americano no sería una buena señal, sobre todo al tener en cuenta la reciente visita de estos socios comerciales, donde igual se habló de enfatizar la relación", declara el economista en referencia al diálogo que sostuvieron con López Obrador los mandatarios de Estados Unidos y Canadá, Joe Biden y Justin Trudeau, respectivamente.El mercado estadounidense, de acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica (OCE), es el principal destino de las exportaciones mexicanas, seguido por Canadá y China, con una diferencia sustancial, pues el primer comprador inyecta unos 326.000 millones de dólares, mientras que los otros dos, sumados, rondan los 24.920 millones de dólares.Además, México comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos y está integrado con este mismo país y con Canadá en una alianza comercial ratificada en 2018, el T-MEC.Así, perfilarse en interacción con una moneda sudamericana "económicamente para México en particular no sería un paso tan sencillo decidir abandonar el dólar y tomar otra divisa para comerciar", apunta Cruz Blanco."Sí conllevaría un proceso muy doloroso para la economía" mexicana, valora el egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).Desafíos distintos de los mercados latinoamericanosLas condiciones de México son obviamente distintas a las de los mercados argentino y brasileño, estima el economista, donde para el bloque norteamericano la relación es muy estrecha dentro de sí mismo, mientras que Argentina tiene como principal socio comercial precisamente a Brasil y China figura como un comprador protagónico de ambas naciones latinoamericanas, según datos del OCE.Además, Cruz Blanco recuerda que el mercado argentino enfrenta sus desafíos particulares. "Tiene un grave problema de deuda que realmente lo ahoga al momento de querer tener soberanía, de toma de decisiones, de política económica, de expansión de gasto", apunta."Incluso en condiciones favorables de exportaciones, este país se ve sumamente agobiado por el peso que tiene la deuda, el pago de deuda, y obviamente asociado a las salidas que sufre de dólares y que lo llevan constantemente a devaluar y a devaluar, y las consecuencias en la parte doméstica que esto tiene", enumera el universitario.Cruz Blanco sintetiza que si bien en algunos aspectos históricos las economías de México, Brasil y Argentina son similares, en este aspecto de la deuda, la inflación y la devaluación, el país norteamericano tiene una posición más desahogada, lo que contribuye a entender el deslinde de López Obrador.La disonancia entre la política y la economíaPor un lado, López Obrador ha reiterado en varias ocasiones su cercanía política con Lula da Silva y Fernández. Sin embargo, ante el anuncio de la intensificación de pláticas para articular una divisa común sudamericana, el mandatario mostró su distanciamiento. Esto se explica, en parte, por la naturaleza de los intercambios comerciales entre México, Brasil y Argentina, considera el economista consultado.Para empezar, ningún país latinoamericano figura entre los cinco principales focos de las importaciones y exportaciones mexicanas, de acuerdo con datos del OCE. Además, Cruz Blanco recuerda que la manera en que se incorporó México al intercambio comercial internacional lo ha llevado a no refinar mucho materias primas, por lo que tiene poco interés en adquirir las que producen Brasil o Argentina."México desafortunadamente no es un país que elabore, procese materia prima, que es lo que ofrecen esos países. En general, sabemos que es un país que, por la forma que se integró al comercio, lo único que hace es recibir ciertos insumos ya elaborados, semifacturados, y los ensambla en los bienes que va a exportar, es decir no hace ninguna transformación", describe el economista.A estos se suman la distancia geográfica entre los tres países latinoamericanos, localizados en distintos hemisferios del globo, subraya, y los distintos acuerdos comerciales con que México ha fortalecido su unificación con el bloque norteamericano.Entonces, México tendría que cambiar de fondo su dinámica de exportaciones y su estructura productiva para que le resultara más atractivo el comercio con la región sudamericana. "Lo cual es un proceso realmente largo y que no es sencillo, además", diferencia el investigador.Ahondar en esa posibilidad, critica Cruz Blanco, desafiaría a México a implementar políticas industriales, de innovación, de investigación, de desarrollo, que por ahora no figuran en el panorama de su estructura productiva.¿Tranquilizar a los mercados?El economista distingue que todavía falta identificar la reacción de los mercados al anuncio de Buenos Aires de buscar una divisa común para comerciar en la región sudamericana, un dato que vino acompañado de la intención de la Casa Rosada de fortalecer el Mercado Común del Sur (Mercosur), alianza económica que Argentina integra junto a Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.Cruz Blanco describe que la prensa económica especializada estima que dicha iniciativa va "bastante en serio", un fenómeno ante el que los mercados se mantendrán atentos en busca de su estrategia constante, que es cuidar y multiplicar sus ganancias.Esto, valora el universitario, permite pensar que con su declaración López Obrador intenta calmar las aguas de la especulación financiera, además de que se remitió a la información oficial."Lo que me preocupa no es que exista o no exista (la moneda), esa es una cuestión, de que sea algo inventado para perjudicar la imagen de Brasil y de Argentina o para buscar la confrontación con Estados Unidos por el dólar", comentó el presidente mexicano durante su rueda de prensa del 24 de enero.Por eso, considera el economista, falta observar si el anuncio de la Casa Rosada genera salidas de capital de los países sudamericanos involucrados, además de que se necesita conocer detalles de planeación, como las fechas de implementación o los mecanismos del proceso.Desventajas dentro del dólar y la presión del FMICruz Blanco reconoce que efectivamente negociar en dólares tiene muchas desventajas para los países que no emiten la moneda, situaciones complicadas aún más por la condición específica de Argentina.Por ello, una divisa común podría permitir a Buenos Aires alivio en sus dinámicas de negociación, apunta el economista. "Serían los primeros pasos, pero yo creo que tienen que pasar otras cosas" hacia la consolidación de nuevas posibilidades comerciales en la región.Probablemente, estima, Argentina busca rutas de autonomía ante la histórica presión que ejerce en su contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que le convendría verse respaldada por la economía brasileña, la más fuerte de la región latinoamericana, por encima incluso de México, según indicadores del Banco Mundial.Es alta, apunta, "la presión que tiene de parte del FMI para implementar ciertas políticas, y bajo la consigna de no hacerlo no hay renegociación de la deuda o no hay mayores préstamos, y al pasar esto, Argentina vuelve a caer en el hoyo, digamos que después de una breve recuperación viene otra vez la recesión o la crisis económica", señala.A esta especificidad se suma el problema panorámico de la historia negra de América Latina con el neoliberalismo, recuerda Cruz Blanco, una política económica que fue impuesta no solo por rutas institucionales, sino también ayudada con golpes de Estado, como en el caso de Chile y Argentina, cuyos regímenes militares de la década de 1970 favorecieron la privatización de distintos sectores económicos a cargo anteriormente del Estado."Yo creo que Argentina está cansada de eso y esta idea podría permitirle en cierta medida escapar de la presión que le ejerce el FMI. Eso busca de fondo, ya romper ese círculo y lograr cierta autonomía de política, soberanía para poder avanzar, y una medida es esta: intentar negociar entre ellos en una moneda que les permita menos vulnerabilidad y políticas económicas diferentes, que no estén asociadas al consenso de Washington", identifica.

