Finlandia se prepara para participar en el suministro de tanques Leopard a Ucrania

HELSINKI (Sputnik) — Finlandia se prepara para participar en los suministros de los tanques Leopard a Ucrania, anunció a los periodistas el ministro de...

Sin embargo, no especificó de qué modo Finlandia participará en el suministro de tanques a Ucrania. Asimismo precisó que la contribución de Finlandia de momento no puede ser muy significativa."En esta etapa no puedo anunciarles un calendario exacto, pero las fuerzas de Defensa, por su parte, empezarán los preparativos", comentó Savola. Más temprano, el portavoz del Gobierno Federal de Alemania, Steffen Hebestreit, anunció el envío de 14 tanques Leopard 2 desde Alemania a Ucrania y afirmó que los socios del país también entregarán tanques Leopard-2 a Kiev.

