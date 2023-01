https://sputniknews.lat/20230125/kremlin-los-tanques-abrams-son-caros-los-europeos-los-pagaran-y-eeuu-se-beneficiara-1135021019.html

Kremlin: los tanques Abrams son caros, los europeos los pagarán y EEUU se beneficiará

Sin embargo, Peskov subrayó que hay muchas declaraciones mutuamente excluyentes sobre el suministro de tanques a Ucrania por parte de Alemania y Estados Unidos. Esto significa que no todo está bien en la propia OTAN."Miren, hasta ahora sí que hay un montón de declaraciones mutuamente excluyentes, informes de los medios de comunicación, filtraciones y demás, tanto con Alemania como con Estados Unidos. Está claro que no todo va bien allí, y no todo va bien en la propia alianza, y no todo va bien con la disponibilidad de tanques", dijo Peskov.El 24 de enero, los medios informaron de que el presidente estadounidense, Joe Biden, iba a anunciar el 25 de enero la transferencia de entre 30 y 50 tanques Abrams a los ucranianos.Sin embargo, el Washington Post citó a funcionarios estadounidenses que afirmaban que era poco probable que los tanques Abrams, cuyo envío a Kiev podría anunciar Washington, llegaran pronto a Ucrania. Además, los tanques no llegarán hasta la primavera, cuando Kiev supuestamente planea lanzar una contraofensiva y teme una ofensiva rusa.A su vez, la cadena ABC TV citando a fuente que está al tanto de la situación planteó que los tanques no podrán ser desplegados para su uso por el Ejército ucraniano hasta dentro de más de un año, sobre todo, debido a la necesidad de que las autoridades estadounidenses firmen los contratos pertinentes con los fabricantes.Rusia envió una nota de protesta a los Estados miembros de la OTAN sobre el suministro de armas a Ucrania. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, señaló que cualquier cargamento que contuviera armas para Ucrania sería un objetivo legítimo para Rusia.El portavoz subrayó que Moscú no está en contacto con Berlín en relación con posibles entregas de carros de combate Leopard a formaciones ucranianas. Anteriormente, los medios alemanes habían informado de que el canciller alemán, Olaf Scholz, había decidido enviar a Ucrania carros de combate Leopard.Peskov aseguró que el régimen de Kiev no se empeña en nada, Rusia debe protegerse del peligro, ha declarado el secretario de prensa de la presidencia rusa.Anteriormente, los medios de comunicación informaron de que el asesor del jefe de la oficina de Volodímir Zelenski, Mijaíl Podoliak, afirmó que Kiev estaba considerando ataques contra Moscú y Ekaterimburgo.Además, reiteró que en estos momentos no hay perspectivas de encontrar una solución diplomática a la crisis ucraniana.Rusia lanzó una operación militar en Ucrania el 24 de febrero. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, describió su propósito como "proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años". Para ello, dijo, está previsto "desmilitarizar y desnacionalizar Ucrania", y llevar a juicio a todos los criminales de guerra responsables de "sangrientos crímenes contra civiles" en Donbás.Escándalo con 'hackers'Asimismo, Peskov enfatizó que es absurdo que cualquier grupo de hackers sea asociado con Rusia.El vocero aseguró que nadie puede argumentar la razón por la que se asocia con Rusia "y no con algún país europeo" y calificó de absurda esta forma de pensar. Además, denunció numerosos ataques contra las entidades rusas procedentes de EEUU."¿Se debe asociar a estos grupos con la Casa Blanca? Creo que sonaría absurdo", dijo.El 24 de enero, el diario Der Spiegel informó que el grupo de hackers Killnet, presuntamente asociado con Rusia, anunció ataques masivos de hackers contra la infraestructura alemana en respuesta al suministro a Ucrania de tanques Leopard, supuestamente previsto en breve.

