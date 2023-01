https://sputniknews.lat/20230125/la-sociedad-ucraniana-tiene-miedo-de-ver-la-realidad-1135033459.html

La sociedad ucraniana "tiene miedo de ver la realidad"

El miedo a enfrentarse a la verdad se convirtió en una de las principales características de la sociedad ucraniana, afirmó a Sputnik Kiril Víshinski, director... 25.01.2023, Sputnik Mundo

Víshinski comentó una entrevista con el asesor del jefe de la oficina de Volodímir Zelenski, Mijaíl Podoliak, quien afirmó que Denís Kiréyev, miembro de la primera delegación ucraniana en las conversaciones con Rusia, muerto a tiros el año pasado, no era un agente ruso, como escribió The Wall Street Journal. Tras su muerte, el Ministerio de Defensa de Ucrania reveló que Kiréyev fue un miembro de la Dirección General de Inteligencia."Matan en el centro de la capital, dejan el cadáver de un hombre que forma parte del grupo que negocia la guerra y la paz en ese momento... y nada. La gente no reacciona hasta que un periodista estadounidense cuenta la historia. Creo que es el signo de una sociedad que tiene miedo de ver la realidad. En Ucrania hay un gran número de manifestaciones de este tipo", declaró el analista.Por ejemplo, prosiguió, una abrumadora mayoría de ucranianos sigue convencida, según las encuestas, de que el país ingresará en la Unión Europea (UE) en un futuro próximo.En este contexto, recordó que en 2014, no era evidente para los ucranianos, pero ya el vice primer ministro del primer Gobierno nombrado por Zelenski resaltó que la economía ucraniana está agonizando bajo los términos del acuerdo de asociación con la UE. "Fue por este acuerdo, por este 'mañana brillante', por lo que la gente salió al Maidán en 2014.... Tendrán que entender que el 'mañana brillante' solo les necesita en un papel: el de antirrusos", concluyó el experto.Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.

