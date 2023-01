https://sputniknews.lat/20230125/los-desafios-de-la-celac-mas-institucionalizacion-sin-tiempos-diplomaticos-1135041202.html

Los desafíos de la CELAC: más institucionalización sin "tiempos diplomáticos"

A propósito de la celebración este 24 de enero en Argentina de la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la CELAC, líderes políticos y analistas consultados por la Agencia Sputnik coincidieron en que dicho bloque demanda una mayor institucionalización para lograr una integración efectiva, acompañada por una toma de decisiones rápida, que no siga los "tiempos diplomáticos". El también fundador del Grupo de Puebla, foro académico y político de la izquierda latinoamericana, señaló que la Organización de Estados Americanos (OEA) es el otro gran mecanismo, y estimó que el planteo reciente de una moneda común es un paso a la mencionada institucionalización. El doctor en estudios internacionales Lester Cabrera, director de la empresa ecuatoriana Analitik-Strategic Research, coincidió en que uno de los principales retos del bloque es la institucionalización, la cual definió como el mecanismo por el cual los organismos establecen reglas y patrones que tienen que cumplir los países. Ejemplo de dicha falencia es la ausencia de comisiones en la CELAC que trabajen de forma permanente, o una sede del bloque. En la misma sintonía, el expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998) dijo a esta agencia que la CELAC tiene que "empoderarse a sí misma", creando una secretaría general, conformando una participación orgánica de los países y equipos técnicos. Para Samper, CELAC tiene que actuar como "una especie de cancillería externa de la región hacia afuera a través de un multilateralismo mucho más efectivo de lo que existe". Por lo pronto, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciaron el 23 de enero tras una reunión en Buenos Aires que estudiarán la propuesta de constituir una moneda común entre sus países para efectuar operaciones comerciales y financieras. "Muy difícil"Fuentes de la Cancillería argentina admitieron, en diálogo con la Agencia Sputnik, que la institucionalización es uno de los desafíos que tiene la CELAC, pero advirtieron que es "muy difícil." "Sin tiempos diplomáticos" Andrés Arauz, excandidato presidencial de Ecuador, dijo a la Agencia Sputnik que "el desafío que tiene la izquierda es más bien de gestión organizativa para lograr la integración efectiva". Arauz consideró que una "integración efectiva" debería apostar a generar beneficios concretos e inmediatos a las grandes mayorías. "En el siglo XXI, eso se logra en las economías de servicios: intercambio educativo, contenido tecnológico, identidad cultural y deportiva común. No hay que pensar mucho, hay que firmar el tratado constitutivo de la CELAC con firma electrónica y los presidentes deben fijar las tareas urgentes al Secretario regional. La ciudadanía, la academia y los medios deben vigilar ese desempeño en tiempo real", enfatizó. ¿Ideología si o no? Cabrera y Samper consideraron que es necesario impulsar una Celac sin ideologías, ya que fue un argumento muy utilizado por la derecha latinoamericana para dejar sin efecto a la Unasur. Samper aseguró que la "CELAC tiene que desprenderse de cualquier forma de ideologización de sus relaciones", por considerar dicha práctica "el virus que ha acabado con la integración de América Latina". "Mientras no lo radiquemos y las relaciones no se den entre Estados, sino entre gobiernos, va a ser muy difícil que prospere la integración", agregó. En contraposición, Arauz descartó una eventual institucionalización sin ideologías. Un bloque para el pueblo Arauz y Cabrera consideraron que la CELAC tiene que tener una mayor comunicación con el pueblo y sus resultados deben ser beneficiosos para la mayoría de la población latinoamericana. Por su parte, Arauz dijo que "una integración efectiva debería apostar a generar beneficios tangibles, concretos e inmediatos a las grandes mayorías" e indicó que el tema más importante que se debería tratar en la CELAC es "la política de educación, ciencia y tecnología para recuperar las décadas perdidas".

