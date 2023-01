https://sputniknews.lat/20230125/lula-da-silva-en-uruguay-quiero-construir-definitivamente-la-unidad-de-america-latina-1135054679.html

Lula da Silva en Uruguay: "Quiero construir definitivamente la unidad de América Latina"

Lula da Silva en Uruguay: "Quiero construir definitivamente la unidad de América Latina"

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirigió al pueblo uruguayo y a brasileños residentes en el país durante su visita a Montevideo para... 25.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-25T22:35+0000

2023-01-25T22:35+0000

2023-01-25T22:35+0000

américa latina

política

luiz inacio lula da silva

montevideo

brasil

uruguay

mercosur

frente amplio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/19/1135054511_0:32:621:381_1920x0_80_0_0_94c14078330184d1e0de45908994569a.png

Al grito de "Lula, amigo, el pueblo está contigo", el mandatario brasileño fue recibido por cientos de personas en la explanada de la Intendencia de Montevideo, sede del Gobierno del departamento.A tempranas horas de la tarde, cientos de simpatizantes se congregaron en uno de los puntos neurálgicos de la capital uruguaya para expresar su apoyo a la gestión del brasileño, en especial, tras el intento de golpe de Estado en Brasilia a manos de militantes bolsonaristas, el 8 de enero."Lula demuestra que hay una manera de llevar las cosas con buenas intenciones", destacó William, un profesor oriundo de Sao Paulo residente en Montevideo hace nueve años.Respecto al intento de golpe de Estado que sufrió Lula, Claudia, una ciudadana uruguayo-brasileña sostuvo que "siento vergüenza por lo que pasó en Brasilia" y que "me encanta la idea de que el uruguayo se solidarice de esta forma", acotó."Es muy triste lo que sucedió en Brasilia, las personas tienen que comprender que la democracia es así, un día estás y al otro no. En Brasil, gran parte de la sociedad no percibe el daño que causa a la sociedad estas acciones", afirmó un brasileño oriundo de Porto Alegre (sur), que viajó a Montevideo especialmente por la visita de Lula.Graciela Villar, excandidata a la vicepresidencia del Uruguay por el opositor Frente Amplio, sostuvo que "Lula representa la fuerza de Latinoamérica, por el peso internacional que demostró en la búsqueda de combatir la desigualdad y en las cuestiones medioambientales"."Lo que pasó en Brasilia demuestra que las derechas están organizadas, son profundamente antidemocráticas y todos debemos respaldar a un Gobierno democráticamente elegido por su población, evitando cualquier intento de golpe. En Brasil, en Uruguay, en Perú, en cualquier lugar donde estas derechas intenten volver atrás los procesos democráticos", agregó Villar.

https://sputniknews.lat/20230124/lula-afirma-que-fue-lamentable-que-bolsonaro-retirara-a-brasil-de-la-celac-1134988802.html

montevideo

brasil

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/08/1b/1115484944_0:0:2048:2047_100x100_80_0_0_61f9cc2d968fda545860f417cf11db96.jpg

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/08/1b/1115484944_0:0:2048:2047_100x100_80_0_0_61f9cc2d968fda545860f417cf11db96.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Álvaro Roslik https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/08/1b/1115484944_0:0:2048:2047_100x100_80_0_0_61f9cc2d968fda545860f417cf11db96.jpg

política, luiz inacio lula da silva, montevideo, brasil, uruguay, mercosur, frente amplio