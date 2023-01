https://sputniknews.lat/20230125/peru-se-juega-su-viabilidad-como-pais-1135021466.html

Perú se juega su viabilidad como país

Perú se juega su viabilidad como país

En el marco de la grave crisis política, social e institucional que vive el país sudamericano, el analista peruano Carlos Bedoya dialogó con GPS Internacional...

El Gobierno continúa su condena y represión a las protestas sociales, en plena escalada y con varios reclamos. En otro orden, se ultiman detalles para el inicio de la VII cumbre de la CELAC La inestabilidad es moneda corriente en Perú desde diciembre, cuando fuera destituido el presidente Pedro Castillo, tras ser acusado de intentar cometer un golpe de Estado.Lo que queda claro es que las reglas impuestas desde el año 1992 con el golpe de Estado de Fujimori, consagradas en la Constitución de 1993, "ya no sirven para regular el Estado ni la sociedad de Perú", aseveró el analista peruano. Eso es algo que ya está explotando desde el sur andino, "que es donde Pedro Castillo tuvo la mayoría de su votación", indicó. Lo que se entiende es que "no se está respetando ese voto", añadió Bedoya.Boluarte arremete contra los manifestantesEn este marco, "al Perú lo gobierna una coalición de extrema derecha, que usa la fuerza desmedidamente, asesina a personas y tiene aparatos cívico militares que salen a generar actos vandálicos, por lo que estamos en una situación muy delicada", expresó. Por estos motivos, "es muy importante ver la solidaridad internacional y, si no fuera por la prensa extranjera, sería muy difícil ver las violaciones a los Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en el país", concluyó.Actividad minera pone en alerta a las organizaciones sociales panameñasEl pueblo "sigue sufriendo los problemas del neoliberalismo", aseveró el activista de la FRENADESO de Panamá, Ronaldo Ortíz.El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, reivindicó la propuesta gubernamental para la reanudación de la explotación de cobre al rendir cuenta sobre su gestión en el inicio de la legislatura 2023. Al respecto, "se ha engañado a la población en general, ya que tenemos un proyecto minero que ha estado operando ilegalmente", aseveró.Asimismo, "siendo el Gobierno netamente empresarial, que el presidente diga que han habido avances no significa que ello sea en beneficio del pueblo panameño", dijo Ortíz. A modo de ejemplo," se habla que en los últimos tres años, las empresas mineras han sacado más de 3.000 millones de dólares en recursos mineros, pero han entregado al país sólo 300 millones", sostuvo. En este marco, "están afectando al medio ambiente y no ceden ningún beneficio colectivo", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó con su análisis sobre la cooperación internacional en torno a las políticas de desarrollo sostenible.ExpoConvention 2023En el cierre cultural, estuvimos en contacto con Fabio Pinedo, con quien dialogamos sobre la ExpoConvention 2023, el cual es un evento inédito de la Cultura Popen Uruguay. El mismo se realizará los días 11 y 12 de febrero en el Antel Arena de Montevideo.

