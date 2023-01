https://sputniknews.lat/20230125/petro-rechaza-entregar-sus-armas-a-eeuu-para-enviarlas-a-ucrania-1135041840.html

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó entregar sus armas de origen ruso a la administración estadounidense de Joe Biden, para que estas fueran... 25.01.2023

qué pasa

colombia

rusia

armamento

ucrania

eeuu

También comentó que, las armas rusas en territorio colombiano están en malas condiciones, esto debido a que no existen los recursos en el país con los cuales se dé el mantenimiento técnico adecuado a este material de guerra, pero subrayó que el país no está en la posición de mandar ni una unidad de este material al conflicto de Ucrania."En alguna conversación con la señora (la general Laura) Richardson y otras personas de Estados Unidos ellos me pidieron que (…) las entregásemos (las armas) y ellos se los llevaban a Ucrania. Yo le dije que nuestra Constitución tiene como orden en el terreno internacional la paz", dijo el mandatario.A esto el mandatario sostuvo que la región de América Latina debe optar por la paz y el diálogo, al contrario de buscar bloques militares.Ante la negativa del mandatario colombiano, Gustavo Petro, de entregar sus armas rusas a la administración de Biden, tenemos el comentario de Rosalba Alarcón Peña, analista internacional, defensora de Derechos Humanos, además de ser la presidenta de Alcarajo.org, quien nos comenta sobre este tema."Estados Unidos con cada guerra busca fortalecer su economía bélica, y hacer que los países terminen comprando las armas que ellos producen… EEUU vive de la guerra, y esto lo deberían tener totalmente claro los países progresistas", comentó nuestra invitada.

