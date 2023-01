https://sputniknews.lat/20230125/venezuela-esta-normalizando-sus-relaciones-con-brasil-y-colombia-1135049154.html

Venezuela está normalizando sus relaciones con Brasil y Colombia

Venezuela está normalizando sus relaciones con Brasil y Colombia

BUENOS AIRES (Sputnik) — El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, afirmó durante una entrevista exclusiva con la Agencia Sputnik que su... 25.01.2023

"Ahora estamos en un proceso rápido de normalización con Brasil: nos han dado plaza para nuestro embajador y han enviado un diplomático a Caracas a hacer lo propio; (estamos) en el proceso para restaurar las relaciones económicas, consulares, y para proyectos en común en los que estamos trabajando aceleradamente", dijo el funcionario, quien representó a su país durante la VII cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebró el 24 de enero en Buenos Aires. El canciller destacó que, para su país, Brasil es un aliado, por más que en los últimos años el predecesor de Lula, Jair Bolsonaro (2019-2023), "ideologizó la relación". Venezuela también está embarcada en un proceso de normalización de las relaciones diplomáticas con Colombia, que desde el pasado 7 de agosto es presidida por Gustavo Petro. Hasta ahora se han celebrado "dos reuniones con Petro, hemos puesto embajadores en cada uno de los países, normalizando las relaciones consulares, y Venezuela es acompañante del proceso de diálogo que hace el gobierno con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN)", explicó Gil. "Poco a poco vamos a un marco de normalización de las relaciones con Colombia, que es un socio histórico", agregó.El canciller elogió la "consideración responsable" del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de no asistir a la cumbre de la CELAC, ahora relanzada con la reincorporación de Brasil, pese a la invitación del presidente argentino, Alberto Fernández. Dadas las circunstancias, el jefe de Estado venezolano, pese a su deseo de asistir, "decidió evitar caer en una provocación del show en contra de su delegación", dijo Gil. Ese país (EEUU) "es el origen de las agresiones", con una "clase política que no soporta un gobierno soberano y que tiene presencia en varias partes del mundo", continuó el canciller venezolano. Pero Maduro "ha sido un mandatario que ha sabido no caer en ninguna provocación y gracias a esa voluntad de privilegiar el éxito de la gestión local y colectiva, es que ha tomado esas decisiones", manifestó. CELAC El ministro venezolano de Relaciones Exteriores reivindicó la CELAC como espacio integrador de la región y recordó que Venezuela "es socio fundador" de este bloque, constituido por 33 países. En ese sentido, "Venezuela nunca ha estado afuera, siempre ha estado adentro, ha sido promotor y ha respaldado la presidencia argentina", destacó Gil. Para fortalecer la integración de los países que integran la CELAC, "el presidente Maduro dejó una propuesta muy precisa, en relación a crear una institucionalidad que permita avanzar en retos comunes", añadió el canciller. Una de esas sugerencias consiste en "relanzar los consejo de ministros de la CELAC, sean sobre salud, agricultura, tecnología o defensa, es decir, todos los aspectos de la política que hacen los países: diseñar políticas desde la CELAC para nuestros países", explicó. Por estos motivos, el bloque se constituye como "el proyecto fundamental nuestro y bolivariano de toda el área de América Latina y el Caribe". "Es una estructura sobre la que vamos a trabajar para su funcionamiento", manifestó Gil. Sobre el proceso de integración al interior de la CELAC, el canciller aseguró que su gobierno está dispuesto a sumarse a la propuesta de una moneda regional común, sugerida por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y Alberto Fernández. El jefe de la diplomacia venezolana insistió en que el propio presidente Maduro "ha respaldado la propuesta que ha realizado el presidente Lula de crear una moneda regional". Esa posibilidad abre una oportunidad "que permita poco a poco desengancharnos de la hegemonía del dólar, que es utilizado contra países como Venezuela con las sanciones", refirió. Otros bloques La Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) "son otras estructuras de integración, cada una de las cuales tiene un objetivo determinado, pues cada una integra regiones determinadas", dijo Gil. La CELAC, al respecto, "tiene una amplitud porque incluye todo Centroamérica y el Caribe, mientras que la Unasur tiene otros propósitos", ponderó el funcionario venezolano. Sin embargo, la posibilidad de que Venezuela retorne al Mercado Común del Sur (Mercosur), integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, "va a requerir mayores discusiones", reconoció Gil. Sobre esta institución "no se ha abierto la discusión", afirmó el canciller venezolano. Venezuela fue suspendida del Mercosur en el 2017; los miembros del bloque entendieron que entonces en el país se había producido una "ruptura del orden democrático", lo que constituía un "obstáculo inaceptable para la continuidad del proceso de integración". Decisiones soberanas El canciller venezolano consideró que el presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, "tiene todo el derecho" a decidir que a partir del 1 de febrero sea prohibida la venta de petróleo ruso a los países que impongan topes a su precio, al definirlo como "una medida soberana". En ese sentido, Venezuela "desaprueba cualquier uso de medidas coercitivas, pues donde se han aplicado medidas de este tipo, los resultados han sido desastrosos", dijo Gil. El canciller aprovechó para manifestar su expectativa de que Occidente, representada por EEUU y la Unión Europea (UE), "retome la asistencia y se abstenga del uso de medidas coercitivas con fines políticos, por lo que esperamos que a partir del diálogo haya una solución para eso". Sobre el suministro de petróleo venezolano que ha comenzado a realizarse por medio de la empresa estadounidense Chevron, el ministro consideró que es un tema que fue "discutido ampliamente". DiálogoPor último, respecto a las conversaciones entre el gobierno y la oposición, Gil destacó que siempre hay un "diálogo permanente" con todo el espectro político. Respecto a este sector, que representa a "la mayoría de la oposición venezolana", hay "grupos amparados por EEUU, que ha sido el promotor del secuestro de nuestros activos en el exterior". Con ese último grupo, hace algunas semanas "se ha firmado un acuerdo complementario que permitía la liberación de unos fondos para invertirlos en seguridad social, servicios públicos, atención a salud y alimentación" Yván Gil es ministro de Exteriores de Venezuela desde el 6 de enero.

