Zelenski el comedianteZelenski se comprometió a luchar contra la corrupción. Confirmado, por si había dudas: el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, no ha abandonado su carrera de actor de comedia. El problema es cuando esta comedia se vuelve trágica y le da igual enviar al frente a civiles disfrazados de soldados a una auténtica picadora de carne.Repito el chiste de mal gusto amplificado con bombo y platillo por los medios occidentales: Zelenski se comprometió a luchar contra la corrupción.No ha llovido mucho, en realidad no ha llovido nada, desde que Oleksii Arestóvich anunciara su dimisión como asesor de Presidencia, que este martes, el actor ucraniano, quien funge como presidente, ha anunciado el cese de más de una decena de gobernadores, viceministros e incluso su asesor adjunto, días después de anunciar que habría cambios en la cúpula del país tras varios escándalos en el seno del Ministerio de Defensa y la detención de un viceministro por supuestamente aceptar sobornos.Así, el domingo han confirmado la detención y cese del viceministro de Infraestructuras y Desarrollo Comunitario, Vasil Lozinski, por supuestamente aceptar sobornos. Zelenski tuvo la caradura de criticar duramente el caso y prometió cambios en el seno del Gobierno.Zelenski también aludió a las investigaciones sobre el supuesto papel del Ministerio de Defensa en la compra de raciones militares a precios inflados. Acusaciones rechazadas por el titular de la cartera, Oleksiy Reznikov, quien apuntó a una campaña para socavar la confianza en el Gobierno entre los socios internacionales de Kiev.Mientras, a primera hora de este martes Zelenski aceptó la dimisión de su asesor adjunto, Kirilo Timoshenko. Poco después, Reznikov, quien está en el ojo del huracán, ha apoyado la petición de su viceministro, Viacheslav Shapovalov, de ser apartado del cargo. Poco después, el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, ha firmado una orden con el cese de su segundo, Oleksii Simonenko.Apenas horas más tarde, Zelenski cesó a cinco gobernadores, correspondientes a las provincias de Kiev, Oleksiy Kuleba; Zaporiyia, Oleksandra Staruja; Sumy, Dimitro Zhivitski; Jersón, Yaroslav Yanushevich; y Dnipropetrovsk, Valentina Reznichenko. También cesó a viceministros: el mismo Shapovalov, la viceministra de Política Social, Vitali Muzichenka, y los viceministros de Desarrollo Ivan Lukerya y Viachelsav Negoda.El analista internacional Eduardo Luque incide al respecto: "Los amos norteamericanos le han dicho [a Zelenski] que tiene que remodelar el Gobierno porque la situación militar es un desastre".Picadora de carne intactaEntonces, llegó otro mensaje de Zelenski: nadie se mueve. Así, el régimen ucraniano firmó un decreto que prohíbe los viajes al extranjero a altos cargos. "La medida atañe a los policías, diputados, fiscales y a todos los que pueden trabajar para el país y en el país. [...] No podrán viajar más al extranjero para pasar las vacaciones", dijo Zelenski.Y para demostrar que el abastecimiento a la picadora de carne, es decir, al frente de batalla, sigue intacto, el régimen de Zelenski está efectuando la mayor movilización de soldados en el oeste de Ucrania desde el comienzo de la operación especial de Rusia tras las enormes bajas sufridas en la batalla de Soledar. Así lo desveló el medio húngaro Pesti Srácok.Según la población local, Zelenski ordenó el reclutamiento de 10.000 hombres en las zonas fronterizas del oeste del país, en las que también residen ucranianos de origen húngaro. De acuerdo con el medio, el régimen busca formar una nueva brigada después de que la otra, numerosa y compuesta por efectivos bien entrenados, sufriera enormes bajadas en la batalla de Soledar.Mientras, en su burbuja, creyéndose poco menos que está en la alfombra roja de los premios Oscar o del Festival de Cannes –no de 'canes'–, Zelenski va de magnánimo, como gran divo, entregando premios, y demostrando que le sobra tiempo y cuajo para la farándula.Así, este mismo martes y en medio de supuestamente haberse escandalizado como nunca en la vida por la corrupción en su país, Zelenski, entregó a la capital de Lituania, Vilna, el título honorífico de 'Ciudad Salvadora', según un decreto publicado en la página web de su oficina.Claro, su vida, la de Zelenski, es una fiesta, bastante distinta a lo que sufren los 'voluntarios' a los que manda al frente sin casi entrenamiento: las imágenes de esos reclutamientos de movilizados en Ucrania lo demuestran: en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier ciudadano ucraniano que se distraiga un poquito, puede ser arrastrado hasta el interior de una furgoneta y ser enviado al frente a entregar su vida por Biden y por la OTAN.

