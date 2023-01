https://sputniknews.lat/20230126/70-anos-de-membresia-cual-es-el-papel-de-turquia-en-la-otan-1135072389.html

70 años de membresía: ¿cuál es el papel de Turquía en la OTAN?

En 2022 se cumplieron 70 años del ingreso de Turquía en la OTAN.

Con el segundo ejército más grande de la OTAN después del estadounidense, Turquía sigue siendo uno de los miembros más antiguos de la Alianza. El protocolo de adhesión de Ankara a la OTAN fue firmado por el entonces presidente turco Celal Bayar el 17 de octubre de 1951. El país se convirtió oficialmente en miembro de la alianza el 18 de febrero de 1952.Los medios de comunicación locales estiman que Turquía se encuentra entre los cinco países de la OTAN que hacen "la contribución más significativa" a las misiones y operaciones especiales de la Alianza. Antes de la retirada de las tropas de la OTAN de Afganistán, Turquía participó en la Misión Apoyo Decidido 2015-2021, siendo responsable de la seguridad y el funcionamiento del aeropuerto internacional de Kabul.Entre 2005 y 2007, Ankara apoyó la misión de las Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur, al oeste de Sudán.En la actualidad, Turquía contribuye a la Misión de la OTAN en Kosovo (KFOR) y apoya los esfuerzos para prevenir la migración ilegal en el Egeo. Asimismo, desempeña un papel importante en la misión de la OTAN en Irak, proporcionando reabastecimiento de combustible a aeronaves con el sistema de alerta y control aerotransportado AWACS como parte de los esfuerzos de la coalición internacional para combatir al ISIS (autodenominado Estado Islámico, proscrito como terrorista en Rusia y otros países).El almirante retirado de la Marina estadounidense y excomandante supremo aliado de la OTAN, James Stavridis, confirmó esta información. En un artículo de opinión subrayó que "los turcos proporcionaron tropas, aviones y barcos a todas las misiones de la OTAN durante años: Afganistán, mantenimiento de la paz en los Balcanes, lucha contra la piratería, ciberseguridad, etc."."Bajo mi mando, aportaron capacidad de combate a la intervención de 2011 en Libia, algo que otros grandes aliados prefirieron evitar. Cada vez que pedí algo, dieron la cara y cumplieron", argumentó Stavridis.¿Es importante la base aérea de Incirlik?La base aérea turca de Incirlik, construida en 1955, desempeñó un papel activo en la ejecución de las misiones de la OTAN, tanto durante la Guerra Fría como posteriormente. Durante la Primera Guerra del Golfo, las instalaciones sirvieron de punto de origen desde el que las fuerzas de la coalición volaron en misiones de combate sobre el norte de Irak. Posteriormente, las fuerzas de la coalición liderada por EEUU utilizaron la base para misiones en Afganistán como parte de la Operación Libertad Duradera.A finales de 2014, Turquía proporcionó la base como plataforma de lanzamiento para las operaciones de combate de la coalición anti-ISIS contra el grupo terrorista.En la actualidad, Incirlik alberga la 39 Ala de la Base Aérea de la Fuerza Aérea de EEUU, que incluye aproximadamente 1.500 soldados estadounidenses, así como una serie de aviones de combate y de reabastecimiento. Además, se ha informado de que en Incirlik se almacenan 70 bombas nucleares tácticas B61-12 estadounidenses.Postura de Turquía sobre la candidatura sueca a la OTANLos últimos acontecimientos indican que Turquía sigue siendo un miembro de la OTAN a tener en cuenta. El 23 de enero, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, resaltó que Suecia no debería esperar el apoyo turco a su candidatura para unirse al bloque, ya que los activistas de derecha del país de la Unión Europea (UE) quemaron una copia del Corán frente a la embajada turca en Estocolmo después de recibir el permiso de las autoridades.El portavoz del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco), Omer Celik, reiteró las palabras de Erdogan al afirmar que Turquía no tiene ahora nada que hablar con Suecia sobre el proceso de adhesión a la OTAN, y que la situación "va hacia atrás".El 18 de mayo, Suecia, junto con Finlandia, entregó una solicitud de ingreso en la OTAN al secretario general de la Alianza. Por el momento, 28 de los 30 Estados miembros de la OTAN ya habían tomado una decisión positiva sobre la admisión de los países del norte en la OTAN, a excepción de Turquía y Hungría.EEUU consideraba expulsar a Turquía del bloqueEn 2020, la Cámara de Representantes de EEUU presentó una resolución pidiendo la exclusión de Turquía de la OTAN, en una iniciativa de la demócrata de la Cámara Tulsi Gabbard. El Comité Nacional Armenio de EEUU informó en aquel momento que Gabbard acusó a Ankara de participar en el conflicto de Nagorno Karabaj del lado de Azerbaiyán, cerrar la frontera con Armenia y colaborar con militantes sirios asociados con Al Qaeda (grupo terrorista proscrito en Rusia y otros países) e ISIS.Según Gabbard, todo esto va en contra de la política de la OTAN, que aboga por una paz estable en Nagorno Karabaj. Al final, la adopción de la resolución nunca vio la luz.¿Cómo se puede excluir a Ankara de la OTAN?Cabe suponer que las posibilidades de que Turquía sea expulsada de la OTAN son nulas, dado que la Alianza no estipula medidas punitivas para sus Estados miembros ni un procedimiento para expulsar a ninguno de ellos. Es el propio miembro de la OTAN el que puede notificar su intención de rescindir el contrato.Omer Celik declaró el 25 de enero que "las palabras de quienes hablan de la retirada de Turquía de la OTAN son extremadamente sorprendentes"."No se trata de eso. Somos uno de los países que fundaron la OTAN. Esa gente no tiene derecho a decir esas cosas", apuntó.La Alianza del Atlántico Norte, conocida como OTAN, fue creada en 1949 por 12 países: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, el Reino Unido, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Estados Unidos. En la actualidad, la alianza está formada por un total de 30 países.

