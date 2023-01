https://sputniknews.lat/20230126/abrams-y-leopard-2-podrian-ser-una-bomba-sucia-contra-rusia-1135046114.html

Abrams y Leopard 2 podrían ser una 'bomba sucia' contra Rusia

El suministro de tanques Abrams y Leopard 2 a Kiev no solo es un acto de escalada militar, sino que también supone una amenaza para la salud de la población... 26.01.2023, Sputnik Mundo

Estos proyectiles contaminan el terreno y provocan brotes de cáncer, indicó el experto. Explicó que ese tipo de proyectiles fueron utilizados por EEUU en Irak, donde surgieron zonas enteras peligrosas para la vida humana. El polvo de uranio producido por esos proyectiles y depositado en el suelo es radiactivo y extremadamente tóxico mientras que no es susceptible de descontaminación. Su presencia causa importantes brotes de enfermedades oncológicas entre la población local.Proyectiles con uranio empobrecidoEl uranio empobrecido se utiliza en proyectiles subcalibrados perforantes debido a su alta densidad y a los importantes daños que produce tras penetrar el blindaje. Se utilizó por primera vez en proyectiles de tanques en la Alemania nazi debido a la falta del más denso volframio.En la década de 1970 se emprendió en EEUU el desarrollo de este tipo de proyectiles para combatir los nuevos tanques soviéticos. Hoy en día forman parte de los conjuntos de tanques Abrams estadounidenses, y también pueden ser utilizados por el Leopard 2 alemán y el Challenger 2 británico. En proyectiles de menor calibre, el uranio empobrecido se utiliza, en particular, en la munición del avión de ataque estadounidense A-10 y de vehículos blindados Bradley.Las Fuerzas Armadas de EEUU utilizaron proyectiles de uranio empobrecido en la operación Tormenta del Desierto, en el bombardeo de Yugoslavia y durante la invasión de Irak en 2003.Bomba sucia contra RusiaLas entregas a Kiev de proyectiles con núcleos de uranio para tanques, así como para los vehículos blindados de combate Bradley y Marder, se considerarán como el uso de armas nucleares sucias contra Rusia, ya que su empleo provoca la contaminación de la zona, declaró el jefe de la delegación rusa en el Foro de cooperación en materia de seguridad de la OSCE, Konstantín Gavrílov. "Sabemos que los tanques Leopard 2, así como los vehículos de combate de infantería Bradley y Marder, están armados con proyectiles perforantes con núcleo de uranio, cuyo uso conduce a la contaminación del área, como sucedió en Yugoslavia e Irak. Si Kiev recibe tales proyectiles para el equipo militar pesado de la OTAN, lo consideraremos como el uso de bombas nucleares sucias contra Rusia con todas las consecuencias resultantes", declaró Gavrílov.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.En reiteradas ocasiones, Moscú denunció que EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armamento a las tropas ucranianas.El 25 de enero el portavoz del Gobierno Federal de Alemania, Steffen Hebestreit, anunció el envío de 14 tanques Leopard 2 desde Alemania a Ucrania y afirmó que los socios del país también entregarán tanques Leopard-2 a Kiev. Polonia apoyó activamente en esta decisión.La Casa Blanca de EEUU también confirmó el envío de 31 tanques M1 Abrams a Ucrania, pese a que el 19 de enero, la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, destacó que Washington no considera la posibilidad de proporcionar los Abrams por los altos costos asociados con su mantenimiento.En torno al suministro de los tanques Abrams por parte de EEUU, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, advirtió que los envíos de tanques Abrams a Ucrania carecen de sentido y se trata de una "clara sobreestimación" de la capacidad militar ucraniana que estos suministros reforzarían.

