https://sputniknews.lat/20230126/asi-cae-la-falsa-teoria-del-gobierno-de-peru-sobre-las-balas-dum-dum-en-las-protestas-1135092826.html

Así cae la falsa teoría del Gobierno de Perú sobre las balas 'dum-dum' en las protestas

Así cae la falsa teoría del Gobierno de Perú sobre las balas 'dum-dum' en las protestas

Expertos en balística desmienten la hipótesis de que varias de las muertes en protestas de Perú fueron causadas por balas con mercurio ingresadas... 26.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-26T19:31+0000

2023-01-26T19:31+0000

2023-01-26T19:31+0000

américa latina

perú

📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo

puno

dina boluarte

represión

protestas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/0b/1134534949_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d65b9388d0da23f98262d76901f4036.jpg

Para la presidenta de Perú, Dina Boluarte, varias de las muertes de manifestantes ocurridas durante las protestas contra su Gobierno no se debieron a acción de la Policía sino que fueron producto de armas y municiones de fabricación casera. La hipótesis fue planteada por la mandataria durante una conferencia el 24 de enero.Las municiones dum-dum a las que Boluarte hizo referencia son "un proyectil hueco que llevaba una gota de mercurio", recordó el experto en balística Sergio Casanave, consultado por el diario peruano La República. La adición de mercurio obedecía a que, explicó el especialista, "cuando el proyectil impactaba, hacía un daño brutal adentro porque el mercurio se metía al torrente sanguíneo y era capaz de envenenar".Según la versión del Gobierno peruano, este tipo de munición es responsable de las 18 muertes de civiles en las jornadas de protestas en las ciudades de Juliaca y Puno (sur), durante el pasado 9 de enero.Pero, a pesar de los dichos de Boluarte, la teoría de que este tipo de municiones están siendo ingresadas a Perú de forma clandestina desde Bolivia no encuentra eco en los expertos. Según Casanave, las balas dum-dum "no existen desde hace más de 100 años".El especialista también rechazó que este tipo de municiones puedan estar siendo fabricadas de manera artesanal e ingresando de manera ilegal a Perú.La teoría de Boluarte ni siquiera está respaldada por las pericias realizadas a los fallecidos. Fuentes de la Policía Nacional del Perú citadas por La República aseguran que informes del Instituto de Medicina Legal dan cuenta de que las muertes "no fueron originadas por municiones expansivas y mucho menos por proyectiles dum-dum".Por el contrario, las heridas constatadas a los fallecidos se corresponden con balas de fusil AK-47 y de Galil, modelos de fabricación rusa e israelí respectivamente y de uso por parte de las fuerzas de seguridad peruanas.Las acusaciones de Boluarte provocaron una queja formal de la Cancillería de Bolivia, país al que la mandataria peruana atribuye el ingreso de las balas dum-dum. Durante la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, el vicecanciller Freddy Mamani manifestó su extrañeza por "declaraciones que no tienen sustento técnico-científico" y aseveraciones hechas "al calor del momento".Según consigna el medio boliviano Página Siete, el reclamo boliviano "señala categóricamente que no se ha ingresado ninguna munición hacia la República del Perú ni tampoco de parte de los Ponchos Rojos, como se ha mencionado desde el vecino país".

https://sputniknews.lat/20230124/dina-boluarte-asegura-que-puno-no-es-el-peru-y-le-llueven-las-criticas--1135002509.html

https://sputniknews.lat/20230113/gobiernos-regionales-de-peru-exigen-la-renuncia-inmediata-de-boluarte-por-represion-1134608177.html

perú

puno

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

perú, 📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo, puno, dina boluarte, represión, protestas