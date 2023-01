https://sputniknews.lat/20230126/canada-esta-considerando-el-envio-de-hasta-cinco-tanques-leopard-a-ucrania-segun-medios-1135061066.html

Canadá está considerando el envío de hasta 5 tanques Leopard a Ucrania, según medios

Canadá está considerando el envío de hasta 5 tanques Leopard a Ucrania, según medios

MOSCÚ (Sputnik) — Canadá estudia enviar a Ucrania cuatro o cinco carros de combate Leopard, según varios medios canadienses. 26.01.2023, Sputnik Mundo

El diario The Globe and Mail fue el primero en informar este 25 de enero, citando a un funcionario, que Ottawa entregaría a Kiev hasta cinco tanques Leopard, si bien aún no ha tomado una decisión al respecto. Altos cargos citados por CBC News dicen a su vez que se estudia el suministro de cuatro Leopard a Ucrania. Una de estas fuentes supone que se enviaría la versión A4 del tanque, la más antigua en el arsenal de Canadá que compró carros de este modelo a Países Bajos durante la guerra de Afganistán. Según The Globe and Mail, el ejército canadiense tiene 112 tanques Leopard, de los cuales 82 son vehículos de combate y los 30 restantes están diseñados para erigir o destruir obstáculos y realizar otras tareas. El excomandante del ejército canadiense, general retirado Andrew Leslie, estima que una veintena de estos tanques canadienses están operativos, mientras que el resto están almacenados o en espera de repuestos para reparación. El 25 de enero se supo que Alemania enviará a Ucrania 14 carros de combate Leopard 2, además de autorizar las entregas de tanques de esta marca desde otros países. Por su parte, EEUU anunció el plan de donar a Ucrania 31 tanques M1 Abrams. Según el Kremlin, estos tanques "arderán como los demás". Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que los países de la OTAN están "jugando con fuego" al suministrar armas a Kiev, y que los convoyes extranjeros con armas serían "objetivo legítimo" para su ejército nada más cruzar la frontera.

