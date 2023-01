https://sputniknews.lat/20230126/darle-al-mercosur-un-sentido-lula-intenta-remediar-la-fractura-del-bloque-heredada-de-bolsonaro-1135078133.html

"Darle al Mercosur un sentido": Lula intenta remediar la 'fractura del bloque' heredada de Bolsonaro

"Darle al Mercosur un sentido": Lula intenta remediar la 'fractura del bloque' heredada de Bolsonaro

El tema central de la conferencia conjunta del presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, y su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, fue la anunciada intenci贸n... 26.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-26T17:34+0000

2023-01-26T17:34+0000

2023-01-26T17:34+0000

am茅rica latina

馃挰 opini贸n y an谩lisis

luiz inacio lula da silva

luis lacalle pou

brasil

uruguay

china

mercosur

asia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/1a/1135075973_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4682e45ed262476488671430bf281c6.jpg

El 25 de enero los presidentes se reunieron en Montevideo para dialogar sobre diversos aspectos y buscar un acercamiento respecto a la intenci贸n de Uruguay de negociar un acuerdo comercial con China por fuera del Mercosur, algo a lo que se opone el resto del bloque, principalmente Argentina.Una polit贸loga y profesora de la Pontificia Universidad Cat贸lica de R铆o de Janeiro, Alessandra Maia, afirm贸 a Sputnik que Uruguay ya estaba aislado en la regi贸n desde antes de la sucesi贸n presidencial en Brasil. En su opini贸n, esta situaci贸n es consecuencia de una pol铆tica internacional "aislacionista" adoptada por el Gobierno del expresidente brasile帽o, Jair Bolsonaro. La experta se帽al贸 que fue en este contexto en el que surgi贸 la postura de Uruguay de buscar asociaciones directas con China.A su vez, el polit贸logo y analista de inteligencia cualitativa del Centro de Prospecci贸n e Inteligencia Internacional de la Fundaci贸n Getulio Vargas, Leonardo Paz, cree que las negociaciones anunciadas entre China y Uruguay no son buenas para el Mercosur. "No es simplemente que alguien est茅 molesto con la forma en que funciona el bloque y salga a hacer negociaciones unilaterales en ausencia del bloque, eso creo que es problem谩tico", explic贸.En este mismo contexto, una profesora de la Escuela Superior de Publicidad y Marketing de Sao Paulo, Denilde Holzhacker, subray贸 que el Mercosur cuenta con reglamentos que prev茅n la necesidad de negociaciones conjuntas."Es una situaci贸n que llevar铆a a cuestionar la existencia del propio bloque, porque una de las ventajas del bloque en la negociaci贸n es que se puede tener un arancel com煤n. Por lo tanto, si tienes un pa铆s que tiene un acuerdo comercial preferencial con un tercero, que tambi茅n tendr谩 acceso a las preferencias del Mercosur, esto podr铆a crear una desviaci贸n comercial, podr铆a generar un desequilibrio comercial y estamos hablando de un pa铆s del tama帽o de China, que ya es un socio comercial importante de todos los pa铆ses del Mercosur", anot贸 la analista.Pese a ello, Holzhacker considera que la situaci贸n pol铆tica y econ贸mica regional, en la que Brasil con Bolsonaro dej贸 de apoyar la integraci贸n y el fortalecimiento del Mercosur, llev贸 a Uruguay a buscar alternativas. "As铆 que crea una fractura, lleva a cuestionar la existencia del bloque o la permanencia de Uruguay como miembro del acuerdo", asever贸.驴Para qu茅 Lula intenta demostrar las ventajas del Mercosur?Seg煤n Alessandra Maia, el panorama regional tiende a cambiar con el Gobierno de Lula, "una de las voces m谩s respetadas" internacionalmente. A pesar de que, en las palabras de Leonardo Paz, la "mera presencia de Lula" no soluciona las cosas, el "peso pol铆tico" del alto funcionario puede marcar la diferencia en las negociaciones internas del bloque suramericano. Es en este sentido que la profesora Denilde Holzhacker eval煤a que la pol铆tica internacional de Lula tiende a "reducir la presi贸n y la posible necesidad de otros pa铆ses [del Mercosur] de buscar a otros socios". Ella record贸 que las amenazas de fracturas en el bloque siempre han existido y que, en los a帽os 90, Argentina tambi茅n busc贸 un acercamiento comercial con EEUU.Holzhacker indic贸 que son estas dificultades las que llevaron a Lula a destacar, durante su visita a Argentina y a Uruguay, la posibilidad de inversiones de Brasil a trav茅s de asociaciones, as铆 como la creaci贸n de una moneda com煤n.As铆, seg煤n la experta, se trata de una forma de demostrar que la permanencia en el bloque es ventajosa y de proteger los intereses brasile帽os dentro de una "l贸gica desarrollista", ya que el Mercosur refuerza la posici贸n regional de Brasil y es visto como un punto importante para la internacionalizaci贸n del pa铆s."En el contexto que tenemos hoy, en el que se busca la regionalizaci贸n y la construcci贸n de cadenas regionales, el argumento de Brasil gana fuerza porque no solo fortalecer铆a a Brasil, sino tambi茅n a otros pa铆ses, pero es una situaci贸n que a煤n depende de que Brasil se帽ale no solo con discursos, sino tambi茅n con acciones", analiz贸.Por su parte, Leonardo Paz evalu贸 que el Mercosur, adem谩s del acuerdo con la Uni贸n Europea, tiene espacio para ampliar las negociaciones con varios pa铆ses, como Canad谩, Corea del Sur, Singapur y Jap贸n, entre otros. Para el investigador, "ya ha pasado un poco el momento" de que el bloque avance en su cobertura del libre comercio.

https://sputniknews.lat/20230124/uruguay-plantea-un-dilema-a-brasil-en-el-mercosur-negociar-o-ir-con-argentina-1135004616.html

https://sputniknews.lat/20230125/lula-da-silva-en-uruguay-quiero-construir-definitivamente-la-unidad-de-america-latina-1135054679.html

brasil

uruguay

china

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo

馃挰 opini贸n y an谩lisis, luiz inacio lula da silva, luis lacalle pou, brasil, uruguay, china, mercosur, asia