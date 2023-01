https://sputniknews.lat/20230126/el-opositor-ucraniano-medvedchuk-asegura-que-no-es-eeuu-quien-manda-en-kiev-sino-este-pais-1135053930.html

El opositor ucraniano Medvedchuk asegura que no es EEUU quien manda en Kiev, sino este país

Una de las figuras de la oposición ucraniana más conocidas, Víktor Medvedchuk, en 2022, permaneció bajo arresto por parte del Servicio de Seguridad de Ucrania... 26.01.2023, Sputnik Mundo

El político fue intercambiado por prisioneros de guerra ucranianos. Desde aquel entonces permanece en Rusia. Por decisión del Gobierno de Ucrania, fue privado de su ciudadanía.En una entrevista para la redacción inglesa de RT, Medvedchuk aseguró que no es EEUU ni tampoco el Occidente colectivo quien está orquestando la política de Ucrania.Según Medvedchuk, tanto el presidente del país como su círculo cercano tienen asegurado su futuro fuera de Ucrania."Se irán y vivirán en paz. Por eso, con tanta tranquilidad entregaron el país para que lo despedazaran, para mayores procesos de empobrecimiento. Entregaron su país como un polígono para el enfrentamiento entre Rusia y Occidente", aseveró.El plan original del Reino Unido, de acuerdo con Medvedchuk, consiste en debilitar a Rusia a través del conflicto en Ucrania.Asimismo, Medvedchuk afirmó que Zelenski está "sentado sobre las bayonetas". Añadió que no todos en Ucrania comparten "una rusofobia cavernícola"."Paralelamente a una anti-Rusia, en Ucrania hay quienes temen decirlo en público hoy pero nunca han apoyado el carácter de la relación que existe actualmente con Rusia", declaró.El político, que fue miembro del consejo político del partido prorruso Plataforma Opositora - Por la Vida (hoy en día, proscrito en Ucrania), opinó que el aparente poder monolítico de Zelenski es una ficción.En octubre de 2021, los servicios de seguridad de Ucrania informaron a Medvedchuk que estaba bajo sospecha de alta traición y patrocinio del terrorismo por haber organizado en 2014, en connivencia con las entonces autoridades ucranianas, importaciones de carbón desde las áreas del Donbás que Kiev no controlaba.El propio Medvedchuk sostuvo siempre que esas acusaciones constituyen un caso de persecución política.

