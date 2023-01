https://sputniknews.lat/20230126/la-trinitaria-la-sociedad-secreta-que-libero-a-la-republica-dominicana-en-el-siglo-xix-1135085714.html

La Trinitaria, la sociedad secreta que liberó a la República Dominicana en el siglo XIX

El dominicano Juan Pablo Duarte es un ejemplo de otra forma de las luchas independentistas latinoamericanas: en 1838, y mientras los dominicanos eran ocupados... 26.01.2023, Sputnik Mundo

Las luchas independentistas que muchos territorios de América Latina atravesaron durante el siglo XIX fueron protagonizadas, en general, por criollos que, con cierta formación intelectual y militar, lograron construir ejércitos revolucionarios para enfrentar a las tropas españolas. De todos modos, hay algunos casos curiosos como el del dominicano Juan Pablo Duarte, que ideó otra herramienta para llegar a su fin: las sociedades secretas.Como pocos otros países de la región, la República Dominicana debió afrontar dos procesos de independencia. El primero de ellos aún se conoce como la Independencia Efímera y se inició en 1821 cuando un grupo de comerciantes e intelectuales dominicanos liderados por José Núñez de Cáceres declararon la independencia de España y el nacimiento del Estado Independiente del Haití Español.Sin embargo, haría falta una segunda independencia que no llegaría hasta 1844. Es que, en realidad, el estado independiente fundado por Núñez de Cáceres solo duró poco más de dos meses. El 9 de febrero de 1822, un ejército llegó desde Haití y tomó el territorio que había sido español, unificando toda la isla bajo ocupación haitiana, con Jean Pierre Boyer como nueva autoridad.El descontento comenzó a crecer entre los dominicanos, que veían como su anhelo de independencia desaparecía en manos de los haitianos, que restringieron varias tradiciones de ese lado de la isla, entre ellas el habla del castellano. Fue por entonces que Duarte, un joven que había sido educado en Europa y regresó a la isla muy influido por pensamientos nacionalistas y liberales, decidió ponerse al frente de un nuevo proceso que asegurara que los dominicanos tuvieran su propio Estado independiente de Haití.A pesar de que el descontento con Boyer era creciente entre sectores populares y la clase media urbana del este de la isla, Duarte sabía que no encontraría eco en los sectores más aristocráticos, más afines a mantener el dominio haitiano. Al no poder conformar inmediatamente un ejército revolucionario, Duarte tuvo la idea de aprovechar la reputación y buenas conexiones sociales de las que gozaba en favor del proceso independentista.Desde su regreso a territorio americano, Duarte se había dedicado a impartir clases de idiomas y matemáticas a jóvenes en el almacén de su familia en el que trabajaba. Poco a poco, logró transmitir a una veintena de jóvenes humildes sus ideas nacionalistas y el recinto en el que enseñaba se transformó en sede de encuentros con ideas revolucionarias.Por supuesto, aquello debía hacerse en secreto. Duarte decidió entonces transformar ese espacio en una verdadera sociedad secreta dedicada a trabajar en la independencia dominicana. Así nació, a las 11 de la mañana del 16 de julio de 1838, una organización bautizada como La Trinitaria, en honor a la Santísima Trinidad del catolicismo, religión profesada por Duarte y mayoritaria entre los dominicanos pero perseguida por la ocupación haitiana. En esa línea, el lema de La Trinitaria fue Dios, patria y libertad.De todas maneras, el nombre de la sociedad secreta también hacía referencia al método de reclutamiento dispuesto por Duarte. Es que, de acuerdo a las reglas de la organización, cada uno de los ocho miembros originales debía reclutar a otros dos miembros adicionales, manteniendo el anonimato de los integrantes originales. Duarte definió este modelo inspirándose en las logias masónicas que había conocido en Francia, país en el que había residido.El secreto tenía un peso importante en la organización, como única herramienta para evitar ser detenidos. De hecho, Duarte eligió fundar La Trinitaria el 16 de julio para que coincidiera con un desfile por Santo Domingo, haciendo que la reunión de personas pasara inadvertida.Durante su funcionamiento, los jóvenes se encargaban de viajar por el territorio para reclutar a nuevos miembros. Paulatinamente, la cantidad de miembros hizo que sus integrantes pensaran en otras organizaciones no secretas que pudieran difundir de forma más masiva las ideas de independencia que ganaban adeptos. También algunos integrantes buscaban disolver La Trinitaria ante el riesgo de ser detenidos y ejecutados por la ocupación haitiana.Así nacieron otras dos sociedades concebidas por Duarte: La Filantrópica y La Dramática. Mientras la primera se dedicaba a la organización de eventos y conferencias públicas en los que se daban discursos en línea con las crecientes ideas nacionalistas, la segunda aportaba lo suyo desde el arte, poniendo en escena obras teatrales que muchas veces aludían a pueblos en busca de su libertad.El juramento que el propio Duarte leyó aquel día explicitaba a la perfección los objetivos de La Trinitaria. El dominicano estaba convencido, y así lo dijo en la primera reunión, que "entre dominicanos y haitianos no hay fusión posible" y que, siendo "dos pueblos diferentes", el destino de los dominicanos era ser "absolutamente independientes".Ya desde entonces Duarte tenía en su mente la fundación de un Estado denominado República Dominicana que funcionara como "una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera". Además, Duarte ya pensaba en la bandera: "Tendrá un pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesado por una cruz blanca".El proceso iniciado por Duarte, junto a la creciente impopularidad de Boyer, permitieron el derrocamiento del haitiano en 1834. Quienes proclamaron la independencia dominicana eran en su mayoría seguidores de Duarte de los últimos años, por lo que el fundador de La Trinitaria fue nombrado héroe nacional en 1844 por el Gobierno provisional del momento.

