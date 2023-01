https://sputniknews.lat/20230126/la-ue-intenta-lograr-que-los-paises-que-no-han-reconocido-kosovo-acepten-plan-franco-aleman-1135072817.html

La UE intenta lograr que los países que no han reconocido Kosovo acepten plan franco-alemán

BELGRADO (Sputnik) — Bruselas está persuadiendo a cinco países de la Unión Europea (España, Grecia, Chipre, Eslovaquia y Rumanía) a que acepten la propuesta... 26.01.2023

Lajcak arribó el 25 de enero a Pristina para reunirse con los dirigentes albanokosovares. El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, declaró anteriormente que las autoridades del país no han aceptado las propuestas de Occidente sobre la normalización en la autoproclamada república de Kosovo, que suponen su ingreso paulatino en el Consejo de Europa, la UNESCO y la ONU, sin que Belgrado reconozca oficialmente su independencia. Vucic en su reciente mensaje a la nación señaló que los representantes de los países occidentales amenazaron en tres ocasiones a Serbia con retirar las inversiones si no acepta reconocer de facto la independencia de Kosovo y también mencionaron la posibilidad de revocar el régimen de viajes sin visa, suspender la integración de Serbia en la UE y tomar otras medidas de carácter político y económico equivalentes en realidad a las sanciones. El Gobierno de Serbia celebró el 23 de enero pasado una reunión especial dedicada al problema de Kosovo y Metohija con la participación del jefe del Estado, en que Vucic instó a los miembros del Gabinete a mantener el apego a la unidad del país, así como afirmó que la presión sobre Belgrado ha aumentado porque ha cambiado la situación geopolítica. Es que Serbia durante estos 334 días no ha impuesto sanciones contra Rusia, recordó. Anteriormente, Belgrado recibió la visita de los representantes de la UE, EEUU, Alemania, Francia e Italia, que llegaron a la capital serbia desde Pristina, donde sostuvieron negociaciones con las autoridades albanokosovaras. Vucic, tras reunirse con ellos, indicó que se podría aceptar la propuesta franco-alemana, pero con salvedades y mostrando cautela. El presidente dio a entender que los visitantes le expusieron eventuales consecuencias negativas que Serbia afrontaría de rechazar esa propuesta. Al intervenir anteriormente en Davos, Vucic declaró que a Occidente solo le interesa ganar el apoyo a su política de sanciones aplicadas contra Rusia y de reconocimiento de la independencia del autoproclamado Kosovo. Kosovo, poblado mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 una independencia unilateral, siendo reconocido por Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea, pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán y otras naciones.

kosovo

serbia

