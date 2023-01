https://sputniknews.lat/20230126/necesita-alemania-que-eeuu-asuma-la-responsabilidad-de-la-politica-de-seguridad-1135081663.html

¿Necesita Alemania que EEUU asuma la responsabilidad de la política de seguridad?

¿Necesita Alemania que EEUU asuma la responsabilidad de la política de seguridad?

Alemania no puede o no quiere asumir la responsabilidad de la política de seguridad, para ello necesita la ayuda de Estados Unidos, señala el diario... 26.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-26T18:41+0000

2023-01-26T18:41+0000

2023-01-26T18:41+0000

defensa

suministro de armas a ucrania

alemania

eeuu

ucrania

olaf scholz

europa

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/1a/1135081361_0:262:3175:2048_1920x0_80_0_0_e6885aac24228b8b60705e123f766169.jpg

Funcionarios y expertos estadounidenses declararon al periódico que la decisión de Alemania de enviar tanques Leopard a Ucrania después de que EEUU acordara suministrar Abrams a Kiev es positiva para Alemania, pero solo a corto plazo.Los interlocutores del medio destacaron que el canciller alemán, Olaf Scholz, puede estar satisfecho de haber obligado a Washington a escuchar la postura de Berlín. Además, no tendrá que responder a preguntas "incómodas" sobre los tanques en la conferencia de Múnich de febrero.El 25 de enero el Gobierno alemán anunció que había decidido entregar a Ucrania los vehículos de combate alemanes Leopard 2. Antes, los representantes de los partidos del Gobierno presionaron mucho más al Gabinete de Olaf Scholz para que tomara antes una decisión positiva sobre la cuestión.Alemania pretende formar dos batallones de tanques. En una primera fase, tienen previsto proporcionar una compañía de 14 Leopard 2 tipo A6 procedentes de las existencias de la Bundeswehr. Berlín también tiene previsto organizar próximamente cursos de formación para militares ucranianos en Alemania. Además de los 14 tanques y la formación, el nuevo paquete de ayuda alemana a Ucrania incluiría logística, munición y mantenimiento.Además, el 25 de enero la Casa Blanca confirmó su intención de enviar 31 tanques M1 Abrams a Ucrania. Según las autoridades estadounidenses, la entrega de los vehículos tardará varios meses. Además, Washington tiene la intención de enviar a Kiev ocho vehículos blindados M88 de reparación y recuperación para el mantenimiento de los tanques. Según la Casa Blanca, Estados Unidos espera que las entregas de armas a Ucrania no solo ayuden a Kiev en su defensa, sino que también le permitan apoderarse de territorios perdidos, incluida Crimea.Rusia había enviado una nota a los países de la OTAN sobre el suministro de armas a Ucrania. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó que cualquier envío que contenga armas para Ucrania sería un objetivo legítimo para Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso afirmó que los países de la OTAN estaban "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania. El secretario de prensa del presidente ruso, Dmitri Peskov, señaló que el bombeo de armas a Ucrania desde Occidente no contribuía al éxito de las negociaciones ruso-ucranianas y tendría un efecto negativo.

https://sputniknews.lat/20230126/revelan-que-equipos-avanzados-dispone-rusia-para-combatir-a-los-leopard-alemanes-1135073706.html

alemania

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

suministro de armas a ucrania, alemania, eeuu, ucrania, olaf scholz, europa, 🛡️ zonas de conflicto