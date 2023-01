https://sputniknews.lat/20230126/peru-inestable-presidenta-boluarte-confronta-a-manifestantes-y-a-lideres-regionales-1135093050.html

Perú inestable: presidenta Boluarte confronta a manifestantes y a líderes regionales

La crisis en el país no da respiro, marcada por protestas masivas y por los choques del Gobierno con países de la región, críticos con la represión ciudadana en Perú. En otro orden, abordamos el problema del hambre en América Latina. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

En Perú, la última encuesta de la firma CID-Gallup indica que 71% de los consultados rechaza la gestión de la presidenta Dina Boluarte y 63% desea el adelanto electoral.La presidenta encargó al Ejecutivo preparar un proyecto de ley que adelante los comicios para finales de 2023."La polarización en Perú ya se veía desde la segunda vuelta presidencial [cuando Castillo venció a Keiko Fujimori]", agregó el experto.El Ejecutivo de Boluarte ha decidido retirar a su embajador en Honduras tras las declaraciones de la presidenta de ese país, Xiomara Castro, sobre la situación en la nación sudamericana.Como consecuencia de la posición hondureña, "las relaciones se mantendrán, de manera indefinida, pero a nivel de los encargados de negocios", señaló el Gobierno del país sudamericano.Esta semana, en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Buenos Aires, distintos mandatarios criticaron el manejo de la crisis política y social en Perú.El colombiano Gustavo Petro, el chileno Gabriel Boric y la hondureña Castro, pidieron asimismo la liberación del exjefe de Estado, Pedro Castillo.Boric condenó la represión ejercida por orden de Boluarte y pidió un "cambio de rumbo" urgente.Estas expresiones, calificadas por Lima como "irrespetuosas", llevaron al Gobierno a transmitir su "malestar" al país vecino."Se puede considerar como imprudentes los dichos de Boric, aunque es valorable que destaque la cantidad de muertos [en las protestas], lo cual representa un dolor. No obstante, se inmiscuye en asuntos internos de otro país", apuntó Vicencio.El entrevistado opinó que la mención de Boric sobre "una crisis en la Universidad de San Marcos [de Perú], cuestiona la política interna de la Policía y hasta menciona un cambio constitucional".Vicencio reparó en que Boric, en su comentario, no nombró a Boluarte como "presidenta", sino que "estaba a la cabeza del Gobierno". A criterio del experto, esto puede generar "ruido" en los círculos diplomáticos de ambas naciones.En tanto, el Congreso peruano declaró persona non grata al expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019). El motivo responde a "sus constantes incitaciones en la política nacional, las mismas que buscan desequilibrar el orden interno del país, en especial la zona sur del Perú".Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó el silencio de la ONU y OEA por la crisis en Perú. "Están como de adorno", declaró.En esta edición de En Órbita también presentamos —entre otros temas— una entrevista con Mario Lubetkin, subdirector de la FAO y representante para América Latina y el Caribe.De acuerdo con el último informe de esa agencia de la ONU, América Latina "atraviesa una crisis de inseguridad alimentaria sin precedentes".Las personas que sufren hambre en la región pasaron de 43,3 millones en 2019 a 56,5 millones.En otro orden, la crisis en Ucrania es fruto de "años de preparativos de EEUU para una guerra híbrida" con Rusia. Así lo declaró a Sputnik el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

