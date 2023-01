https://sputniknews.lat/20230126/podrian-las-protestas-llevar-a-peru-a-seguir-el-mismo-camino-que-chile-y-renovar-la-constitucion-1135085237.html

¿Podrían las protestas llevar a Perú a seguir el mismo camino que Chile y renovar la Constitución?

¿Podrían las protestas llevar a Perú a seguir el mismo camino que Chile y renovar la Constitución?

El proceso constituyente chileno actúa como una inspiración para la lucha por una nueva Constitución en Perú, opinan expertos entrevistados por Sputnik. Prosiguen que conforme al desarrollo de los acontecimientos, existe la posibilidad de que los peruanos logren cambios totales o parciales a la Carta Magna del país, redactada durante el período dictatorial de Alberto Fujimori.Aunque considera que los peruanos "son un espejo" del caso chileno, Nascimento subraya que "hay que aprender de los errores que se cometieron" en el país vecino. Pese a que los manifestantes obtuvieron el derecho a derogar la Constitución de la dictadura de Augusto Pinochet y formar una asamblea constituyente para crear una nueva Carta Magna, el texto final fue rechazado en un plebiscito, frustrando las expectativas del gobierno de Boric.Por lo tanto, el experto concede gran importancia al hecho de que este proceso constitucional en Chile sirva para educar a los responsables de Perú. Cree que debe estudiarse así, no sólo para inspirarse, sino también para no repetir errores. La declaración del presidente chileno en apoyo a los manifestantes peruanos en la CELAC parece reforzar este 'espejo', y así se pudo ver en las redes sociales en las horas posteriores al pronunciamiento de Boric.Aún más, Boric repudió el ingreso de efectivos policiales a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para detener a unos 150 manifestantes. Esta acción es visto como una violación a la autonomía universitaria y, de acuerdo con el mandatario, el episodio se remonta a la época de las dictaduras en la región.Para Rolando Alfonso Torres Prieto, miembro del comité ejecutivo de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), "el Gobierno de Boluarte ha tenido acciones desmedidas desde el inicio de las movilizaciones".Nascimento cree que "hay una indignación creciente a medida que aumenta la presión policial". En este sentido, señala que la tendencia es que Boluarte tenga cada vez menos apoyos y acabe en la cárcel. El experto indica que la expartidaria de Pedro Castillo ha optado por abandonar el programa que los eligió, Perú Libre, y dialogar directamente con la extrema derecha y la derecha conservadora.Torres Prieto lo comparte y añade que, además de reforzar la indignación, este proceso de endurecimiento de la represión hace que las agendas de las protestas estén cada vez más unificadas.A su vez, Nascimento señala que las diferencias sociales, raciales y geográficas de Perú afectan directamente a las reclamaciones. La semana pasada, Boluarte hizo unas declaraciones que ponían de manifiesto las diferencias del centro del poder, Lima, con el resto del país. "Puno no es Perú", afirmó en un discurso en el que trató de tachar de terroristas a los manifestantes. La provincia de Puno, una de las más indígenas del país, registra el mayor número de muertes por represión policial.La unificación de las agendas locales en una agenda nacional, plantea Nascimento, es un fenómeno nuevo en la política peruana, que se viene fortaleciendo desde 2020, cuando la población salió a las calles contra la caída del presidente Martín Vizcarra y la toma del Gobierno por el Congreso Nacional."Desde 2000, cuando se produjo la redemocratización, hasta 2020, gran parte de las protestas se centraron en cuestiones regionales o temas muy concretos", explica.Este giro se debe a la crisis política que sacude al país desde 2016 sumada a la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de COVID-19. El experto señala que este ciclo pone en jaque al sistema político en su conjunto, afecta el dominio de la agenda nacional por parte del fujimorismo y demanda cambios más profundos para el país.El investigador cree que "la intensidad y perseverancia" de las manifestaciones han presionado al sistema político para adelantar las elecciones y celebrar una consulta sobre una nueva Constitución. Señala que una solución más inmediata a la crisis sería la construcción de un Gobierno de transición, cuestión planteada por representantes de la izquierda peruana, como Verónika Mendoza, líder del partido Nuevo Perú.Preguntado sobre la inspiración del ejemplo chileno en el proceso de movilización en Perú, Torres Prieto indicó que es posible que se siga el "camino chileno", pero cree que dependerá de cómo continúe el movimiento de protesta.

