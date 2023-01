https://sputniknews.lat/20230126/polonia-promueve-en-el-consejo-de-europa-resolucion-sobre-reparaciones-alemanas-por-iigm-1135083696.html

Polonia promueve en el Consejo de Europa resolución sobre reparaciones alemanas por IIGM

VARSOVIA (Sputnik) — Polonia está promoviendo en el Consejo de Europa una resolución que exige a Alemania pagar las reparaciones por la II Guerra Mundial... 26.01.2023, Sputnik Mundo

Mularczyk recordó que el proyecto fue firmado por 35 parlamentarios de 11 países del CE. Al mismo tiempo, el viceministro polaco criticó la 'asimetría' en el pago de los subsidios de compensación a los ciudadanos damnificados durante la II Guerra Mundial. "En algunos países pagaron las compensaciones y en otros, particularmente en Europa Central y Europa del Este, no lo hicieron. Pero esto no lo saben en Europa ni en los países del Consejo de Europa, por eso queremos someter a debate ese asunto", apuntó Mularczyk. En octubre pasado, Polonia envió una nota oficial a Alemania para que le desembolse 1,3 billones de dólares por las destrucciones causadas durante la II Guerra Mundial. Incluso, Varsovia llegó a pedir ayuda al Congreso de Estados Unidos para obtener las indemnizaciones de Alemania. A su vez, desde el Gobierno de Berlín comentaron que no tienen la intención de efectuar pagos a Polonia porque ya pagaron bastante y, además, no hay ninguna razón para cuestionar la renuncia polaca a las reparaciones, formulada en 1953.

