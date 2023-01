https://sputniknews.lat/20230126/un-acto-de-desesperacion-los-tanques-que-envia-occidente-no-cambiaran-la-situacion-para-ucrania-1135070761.html

"Un acto de desesperación": los tanques que envía Occidente no cambiarán la situación para Ucrania

"Un acto de desesperación": los tanques que envía Occidente no cambiarán la situación para Ucrania

Es poco probable que Alemania con su decisión de enviar 14 tanques pueda cambiar la situación a favor de Ucrania en vista de las dificultades de la logística y... 26.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-26T15:23+0000

2023-01-26T15:23+0000

2023-01-26T15:23+0000

defensa

otan

ucrania

alemania

seguridad

leopard

suministro de armas a ucrania

🛡️ fuerzas armadas

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/1a/1135070573_0:0:3349:1884_1920x0_80_0_0_524d35c57f7534d5dc8e418f6172f883.jpg

La declaración alemana en torno de los tanques Leopard 2 no lleva para el experto "espacio de reflexión" sobre la posibilidad de que esta entrega logre un avance en el conflicto. Al contrario, representa más bien "un acto de desesperación" en un entorno en el que se pretende "garantizar que la capacidad de combate y la moral del Ejército ucraniano no se derrumben por completo".Recordó que en el Ejército alemán tarda al menos un año en formar a la tripulación de tanques conforme a los estándares de la OTAN. Entretanto, Rose considera que los propios tanques se entregarán a medida que se inventariarán y prepararán para las condiciones de las operaciones militares en Ucrania, lo que también llevará un cierto tiempo.Los Leopard consumen mucho combustible, que es exactamente con lo que el Ejército ucraniano tiene problemas incluso ahora con los tanques de la era soviética, señaló. Aún más, la aviación rusa destruye a menudo el propio armamento suministrado. El experto mencionó los sistemas de misiles guiados antitanque y los drones de reconocimiento, que convierten a los tanques en un blanco fácil desde arriba debido al blindaje bastante fino en la zona de la torreta."Así que se plantea la cuestión de si las operaciones convencionales para adentrar formaciones blindadas en los territorios son realmente eficaces. Y qué valor táctico aportan las entregas actuales, aparte del efecto psicológico, dadas las propias declaraciones de Kiev sobre la necesidad de conseguir muchas veces más tanques para cualquier contraofensiva exitosa", destacó.Además, las operaciones de reparación complejas sobre el terreno son prácticamente imposibles. A este respecto, en opnión del experto, conviene considerar la distancia que separa los puntos de reparación, los más cercanos de los cuales se encuentran en Eslovaquia, mientras que el transporte de estas "monstruosidades" de 60 toneladas no es una tarea fácil, a pesar de que son más ligeros que los Abrams estadounidenses."Y esto, desde el ángulo táctico, podría ser una tarea complicada, porque las Fuerzas Armadas rusas no duermen tampoco. No se debe descartar tampoco que las fuerzas aéreas rusas puedan neutralizar algunos de los tanques durante la fase de traslado", explica.El experto considera que uno de los objetivos de las entregas de armas a Ucrania es que los países de la OTAN estudien la guerra y prueben nuevas tecnologías sin su participación directa. Alemania, señala, está revisando sus principios de utilización de la artillería siguiendo el ejemplo del uso de Starlink por parte del Ejército ucraniano.No obstante, Rose, a la vista de los argumentos y observaciones que expone, no descarta que haya algunos pretextos y motivos ocultos tras la decisión de Berlín.Jurgen Rose es un publicista alemán miembro del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD). En 2007, como teniente coronel de la Bundeswehr, Rose se negó a prestar servicio técnico en los aviones Tornado enviados a Afganistán por motivos de conciencia y presentó un informe a sus superiores solicitando el traslado a otro puesto.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial para defender a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.En reiteradas ocasiones, Moscú denunció que EEUU y otros países de la OTAN se implicaron en el conflicto con el envío de grandes cantidades de armamento a las tropas ucranianas.En torno al suministro de los tanques Abrams por parte de EEUU, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, advirtió que los envíos de tanques Abrams a Ucrania carecen de sentido y se trata de una "clara sobreestimación" de la capacidad militar ucraniana que estos suministros reforzarían.

https://sputniknews.lat/20230126/kremlin-el-envio-de-tanques-a-kiev-apunta-a-la-creciente-implicacion-de-occidente-en-el-conflicto-1135067120.html

https://sputniknews.lat/20230125/tanques-leopard-2-los-vehiculos-blindados-que-berlin-enviara-a-ucrania-1135000478.html

https://sputniknews.lat/20230125/que-paises-suministran-tanques-a-ucrania-1135037952.html

ucrania

alemania

unión europea

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

otan, ucrania, alemania, seguridad, leopard, suministro de armas a ucrania, 🛡️ fuerzas armadas, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, abrams (tanques norteamericanos), m1 abrams tanque, rusia, unión europea, europa, eeuu