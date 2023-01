https://sputniknews.lat/20230126/una-moneda-regional-la-lucha-que-america-latina-podria-ganar-de-una-vez-por-todas-1134960989.html

Una moneda regional: la lucha que América Latina podría ganar de una vez por todas

Una moneda regional: la lucha que América Latina podría ganar de una vez por todas

Brasil y Argentina han dado un paso hacia la creación de "una moneda sudamericana común que pueda usarse tanto para los flujos financieros como comerciales"... 26.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-26T00:48+0000

2023-01-26T00:48+0000

2023-01-26T00:48+0000

américa latina

américa

brasil

argentina

eeuu

💶 divisas

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/01/18/1134996948_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_549393e319d529d9fddca3fef6599599.jpg

El esfuerzo de América Latina por crear una moneda regional no es nuevo. Sin embargo, el panorama político y económico que vive la región actualmente, así como el proceso de desdolarización que encabezan países como Rusia y China, podrían impulsar a que la nueva divisa vea la luz. Los primeros intentos de la región llegaron en la década de los 60 con la creación de la Unión Monetaria Centroamericana, con la cual no se llegó a la creación de una divisa regional, pero que dio pie al Consejo Monetario Centroamericano (1964) que actualmente está compuesto por los bancos centrales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. A finales de los 80, Brasil y Argentina trataron de crear el gaucho, que no sería estrictamente una moneda, sino un estado de cuentas para que el comercio entre ambas naciones no generara intercambio de divisas, además de que sería más fácil de llevar los créditos bilaterales.Para 1991 se propuso la creación del peso andino, una moneda impulsada por Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador, misma que serviría para hacer transacciones entre dichos países, pero esto nunca se concretó. En la primera década del nuevo siglo, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, puso sobre la mesa la creación del petro, una moneda que estuviera sustentada en las reservas petroleras y no en el oro. El petro existe, pero es una criptomoneda venezolana. ¿Por qué la creación de estas monedas no ha prosperado? ¿Podrán Brasil y Argentina de una vez por todas concretar una moneda regional? ¿Cómo el dólar llegó a ser la moneda hegemónica? Sputnik conversó con dos expertos en economía. ¿Cómo el dólar pasó a ser la moneda hegemónica?Fue tras las dos guerras mundiales del siglo pasado que el oro dejó de ser el patrón metálico de referencia, pues hasta ese momento todas las monedas estaban sustentadas en dicho metal, una herencia del boom industrial del siglo XIX. Sin embargo, tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la economía mundial viró del patrón monetario metálico al patrón monetario fiat; es decir, "de confianza", donde la referencia pasó a ser un país hegemónico y su moneda, explicó el doctor en economía Óscar Rojas, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en entrevista con Sputnik. "Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tomó el control hegemónico del sistema mundial a través del dólar, empezamos a ver que su secuencia de dominación ya no era a través de los ejércitos ni de políticas directas, sino que ahora lo hizo a través de constituir el dólar como el único mecanismo para poder hacer las transferencias de mercancías en el mundo", señaló. ¿Qué falló en los intentos previos?En el caso del petro, señaló Rojas, la propuesta de Chávez fue la creación de una moneda que estuviera sustentada en el petróleo; sin embargo, no hubo un consenso entre los otros países productores de dicha materia prima. Asimismo, el experto indicó que más del 80% de todas las acciones económicas e intercambios se viven en dólar; es decir, la economía sigue siendo hegemónica. "El que se generen estas propuestas corresponde a una necesidad, pues los países se han dado cuenta de que no es negocio y es peligroso que tu política monetaria esté anclada a un tercer país y que además está interesado en extraer valor de tus materias primas", agregó. De acuerdo con Raúl Ignacio Chávez, economista mexicano y académico de la UNAM, para que una moneda regional pueda concretarse se deben cumplir algunos factores como que haya una amplia relación y comercial entre los países miembros de la moneda. Además, dijo, no se puede agregar a países cuyas economías disten mucho una de la otra, pues esto generaría "severos desequilibrios". ¿El sur podría concretarse? Con una Rusia y China apostando a la desdolarización y estrechando sus lazos económicos con América Latina, en donde la mayoría de los gobiernos son de izquierda, el terreno geopolítico parece estar en buen momento para crear una moneda regional, indicó Óscar Rojas. Además, señaló, las crisis económicas de las últimas décadas han develado que el mercado basado en el dólar es inestable. Al respecto, Raúl Ignacio Morales indicó que tanto Brasil como Argentina son países que históricamente gozan de un intercambio comercial amplio, además de que las dos naciones son parte de los "tres grandes de América Latina": Brasil, Argentina y México. Sin embargo, este último, aseveró el experto, es visto como parte de América del Norte. Ambos economistas coinciden en que el dólar ha ido perdiendo poder poco a poco, además de que el mundo apuesta más a la multipolaridad que a un modelo económico hegemónico; sin embargo, es innegable que el dólar sigue siendo, hasta ahora, la moneda de mayor importancia.

https://sputniknews.lat/20230125/las-monedas-digitales-pueden-salvar-a-america-latina-del-dolar-1135047123.html

https://sputniknews.lat/20230124/los-pros-y-los-contras-de-sur-la-propuesta-de-moneda-comun-latinoamericana-1134994608.html

américa

brasil

argentina

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

américa, brasil, argentina, eeuu, 💶 divisas, méxico