https://sputniknews.lat/20230127/biden-mete-la-pata-al-bromear-sobre-sus-meteduras-de-pata-1135106262.html

Biden mete la pata al bromear sobre sus meteduras de pata

Biden mete la pata al bromear sobre sus meteduras de pata

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, bromeó sobre sus frecuentes meteduras de pata y los lapsus que comete al hablar, pero inmediatamente después de... 27.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-27T16:50+0000

2023-01-27T16:50+0000

2023-01-27T16:50+0000

estilo de vida

joe biden

eeuu

👤 gente

demencia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0c/1b/1134009691_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_db1a65d0a3a9c8d8783208a697faab53.jpg

Al subir al estrado durante un discurso en Springfield, el mandatario estadounidense pidió a los asistentes que se sentaran y recordó que en una ocasión anterior pidió a los invitados de un acto de campaña que ocuparan los asientos que allí no había."Se decía que Biden era realmente estúpido y no lo sabía", bromeó el mandatario estadounidense. A continuación, se dirigió al "congresista Doug", confundiendo el nombre del miembro de la Cámara de Representantes por la circunscripción local Don Beyer, presente en el acto.Tras encontrar al congresista con la mirada, Biden dio las gracias a "Doug" por facilitarle la visita. Biden, que cumplió 80 años, se convirtió en el presidente de Estados Unidos de más edad en la historia de ese país. Regularmente se encuentra en situaciones embarazosas que cuestionan su condición mental, razón por la cual sus adversarios lo achacan por la edad y posibles problemas de salud.El 6 de enero, el presidente estadounidense se equivocó durante un discurso en la Casa Blanca, al nombrar julio como el mes del asalto al Capitolio, a pesar de que los disturbios tuvieron lugar en enero. Los nombres de estos meses suenan parecidos en inglés.El 4 de enero, Biden había comparado el mundo con un parche en sus jeans, lo que dejó perplejos a sus ciudadanos. Los usuarios de Twitter no entendían la metáfora.En diciembre, tras una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el mandatario estadounidense llamó a su homólogo "Belenski". Durante ese mismo encuentro, también confundió al pueblo ucraniano con el iraní.

https://sputniknews.lat/20221219/puede-que-sea-irlandes-pero-no-soy-tonto-biden-vuelve-a-meter-la-pata-1133704152.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, eeuu, 👤 gente, demencia