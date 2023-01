https://sputniknews.lat/20230127/cumbre-de-la-celac-se-abre-un-nuevo-tiempo-historico-para-la-region-1135110185.html

Cumbre de la CELAC: Se abre un nuevo tiempo histórico para la región

El canciller de México, Marcelo Ebrard, destacó el regreso de Brasil a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como uno de los hechos más relevantes de la VII Cumbre del grupo regional celebrada el 24 de enero en Argentina. Ebrard se congratuló de que en el foro de diálogo político y cooperación están prácticamente todos los países de la región representados. Entre los asistentes, también se destacó la presencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel.Por su parte, "el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, llamó muchísimo la atención por decir que estas reuniones no deberían convertirse en reuniones ideológicas, sino que insistió en la necesidad de avanzar hacia acuerdos concretos", expresó la presidenta de la Asociación de Consultores, Estrategas e Investigadores Políticos – ACEIPOL. Por otro lado, "el gran invitado especial fue Lula da Silva, teniendo en cuenta que durante la presidencia de Bolsonaro, Brasil no asistió a estas reuniones", sostuvo.Lula da Silva reactiva la integración latinoamericanaEn este marco, "la vuelta de Lula como presidente brasileño aúna esfuerzos para fortalecer el Mercosur, la Unasur y la CELAC, como un gran bloque que tenga fuerza y le haga oposición a la Unión Europea, indicó. Por tanto, "el impacto de Lula es muy importante, ya que con su tercer mandato presidencial, cuenta con una muy amplia experiencia en este escenario político", dijo Hernández. A su vez, "uno de los puntos más importantes de esta cumbre es el llamado al diálogo y a preservar la Amazonía", concluyó.Crece la rusofobia en EuropaLa no invitación a Rusia de la próxima ceremonia que conmemora el 78 aniversario de la liberación por parte del Ejército Rojo de los campos de exterminio nazi "es una herida en la memoria de las millones de personas exterminadas", aseveró el historiador italiano Alessandro Pagani.Rusia se opone categóricamente a olvidar los crímenes nazis, afirmó el presidente ruso, Vladímir Putin, en vísperas del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. Subrayó que los crímenes nazis no tienen plazo de prescripción y Rusia se opone a relegarlos al olvido. El neonazismo perdura en Europa, "por lo que en la actualidad hay una continuidad que une los eventos trágicos de hoy con los acontecimientos que se dieron en el pleno de la Segunda Guerra Mundial", aseveró Pagani.Con respecto a las implicaciones de ello para América Latina, "estamos en una nueva etapa en donde casi todos los Gobiernos de la región aspiran a un relanzamiento de la integración para una mayor autonomía del vecino norteamericano", indicó. En este sentido, la multipolaridad le otorgaría "mayor margen de libertad a la región", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó con su análisis sobre la cooperación internacional en torno a las políticas de desarrollo sostenible.Música en MontevideoEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Micaela Rodríguez, con quien dialogamos sobre Late Ciudad Vieja, en la que se realizarán diversos recitales con entrada gratuita. La misma comienza este 26 de enero con la presentación del músico Fernando Cabrera.

