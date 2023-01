https://sputniknews.lat/20230127/el-jefe-de-la-onu-afirma-que-el-neonazismo-es-la-mayor-amenaza-mundial-1135122236.html

El jefe de la ONU afirma que el neonazismo es la mayor amenaza mundial

El jefe de la ONU afirma que el neonazismo es la mayor amenaza mundial

ONU (Sputnik) — El neonazismo y el supremacismo blanco son una de las principales amenazas a la seguridad interna en varios países, afirmó el secretario... 27.01.2023, Sputnik Mundo

2023-01-27T18:25+0000

2023-01-27T18:25+0000

2023-01-27T18:25+0000

internacional

onu

antonio guterres

europa

alemania

polonia

auschwitz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/0a/11/1131590941_0:0:2913:1640_1920x0_80_0_0_10e1970d483fc5ecbc8835fead1655d1.jpg

El 27 de enero se conmemora el Día de la Memoria del Holocausto. En esa fecha de 1945, el Ejército Rojo soviético liberó el campo de concentración de Auschwitz en la Polonia ocupada por los nazis. El campo de concentración nazi alemán más grande, donde aproximadamente 1,4 millones de personas fueron asesinadas, en su mayoría judíos, se convirtió en uno de los principales símbolos del Holocausto. Guterres recordó que hace 90 años el partido nazi llegó al poder en Alemania. En cuestión de meses, desmantelaron derechos constitucionales fundamentales y allanaron el camino para un Gobierno totalitario al arrestar a miembros del Parlamento, construir campos de concentración e implementar el antisemitismo como estrategia oficial. El mundo se enfrenta ahora no solo al antisemitismo, sino también a la xenofobia, el racismo, la intolerancia antimusulmana, la homofobia y la misoginia, señaló el jefe de la ONU. "No solo nos enfrentamos al extremismo violento; nos enfrentamos cada vez más al terrorismo. La amenaza es global y está creciendo", advirtió. Guterres hizo un llamado a la comunidad internacional para enfrentar todos estos temas y no permitir que triunfe el odio. Tanto en Europa como en EEUU se ha registrado un aumento en ataques antisemitas y racistas en los últimos años, a la par de un crecimiento de los movimientos de ultraderecha que hasta han llegado a los parlamentos.

https://sputniknews.lat/20230127/putin-los-crimenes-neonazis-contra-los-civiles-en-ucrania-son-limpieza-etnica-1135107456.html

alemania

polonia

auschwitz

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

onu, antonio guterres, europa, alemania, polonia, auschwitz