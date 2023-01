https://sputniknews.lat/20230127/fitch-raitings-la-economia-de-mexico-podria-crecer-cinco-veces-mas-que-la-de-eeuu-1135121708.html

Fitch Raitings: la economía de México podría crecer cinco veces más que la de EEUU

A pesar del fuerte vínculo entre Estados Unidos y México, la economía mexicana podría crecer cinco veces más que la de su vecino del norte, proyecta Shelly... 27.01.2023

Shetty compartió algunas de las proyecciones previstas en el 2023 para México y los países de América Latina, en un año en el que se espera que EEUU entre en una posible recesión.En un encuentro convocado por la firma de riesgo, la representante de Fitch Raitings señaló que, mientras se espera que este año el Producto Interno Bruto (PIB) de EEUU crezca un 0,2%, el PIB mexicano podría crecer hasta 1,5%.De acuerdo con la directora de Fitch Raitings, en el pasado se decía que si EEUU tenía una recesión "México tiene una gripa o severa fiebre", pero en la actualidad las dinámicas propias de cada economía le permiten a la mexicana salir mejor posicionada ante un escenario de recesión.Entre los elementos que le permiten a México mantener una valoración de BBB- a su deuda están que no ha contraído deuda, mantiene estabilidad a nivel macroeconómico, su inflación cerró el 2022 sin una cifra de doble dígito y, a diferencia de otras economías de la región, "no tiene que escalar de un gran hoyo fiscal".Asimismo, se espera que fenómenos como el nearshoring den un impulso a la economía mexicana, la cual tampoco ha resentido tanto los aumentos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues los incrementos no afectan el consumo doméstico, a diferencia de lo que pasa en el país norteamericano.Respecto al panorama político de México para 2023, año previo a las elecciones presidenciales, Fitch Raitings consideró que en esta área hay estabilidad al no existir un candidato definido por ninguno de los partidos, en contraste con contextos más complejos como el de Brasil y Perú.Los riesgos fiscales enlistados por Fitch Raitings para México están relacionados principalmente con la caída de precios de petróleo, lo que afectaría directamente los ingresos, y que los recursos se destinen para proyectos prioritarios o programas sociales.

