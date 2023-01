https://sputniknews.lat/20230127/fusion-nuclear-en-america-latina-podra-el-litio-abrir-las-puertas-del-desarrollo-a-la-region-1134887385.html

Fusión nuclear en América Latina: ¿podrá el litio abrir las puertas del desarrollo a la región?

Fusión nuclear en América Latina: ¿podrá el litio abrir las puertas del desarrollo a la región?

Científicos del Centro Nacional de Ignición (CNI), en Estados Unidos, lograron un hecho histórico el pasado diciembre 5 de diciembre al realizar el primer... 27.01.2023

El hito se logró tras obtener más energía de la aplicada sobre dos isótopos de hidrógeno (deuterio y tritio), sin que genere la enorme cantidad de material radioactivo que se obtiene, por ejemplo, en la fisión nuclear.Con ello, se espera generar una fuente de energía potente que no contamine como las energías no renovables y con capacidades que van desde la industria automotriz hasta la aeronáutica.Una de las fuentes de tritio es el litio, un mineral estratégico cuya demanda sigue en ascenso al ser materia prima para la fabricación de microcomponentes. Una de las zonas con mayores yacimientos de litio es América Latina, por lo que surge la pregunta si la región podría convertirse en un actor clave para el desarrollo de la tecnología de fusión nuclear.Un primer pasoLa comunidad científica ha estado investigando y teorizando sobre la fusión nuclear al menos desde la década de 1930. Sin embargo, recién este 2022 los investigadores lograron pasar por primera vez de la teoría a la práctica con éxito.Julio Herrera Velázquez, doctor en Física por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó en entrevista para Sputnik que se obtiene energía con la fusión nuclear al acercar dos núcleos con la misma carga "a una distancia prácticamente comparable con su propio tamaño", por lo cual el primer reto es "vencer la repulsión electroestática".Por su parte, el investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, Julio Martinelli Benito, explica que, precisamente, uno de los desafíos para concretar el experimento de fusión nuclear del CNI fue mantener el plasma en confinamiento.Para lograr la fusión nuclear existen dos formas: el confinamiento magnético y el confinamiento inercial, este último es el utilizado por el CNI. En este método se pretende simular el ambiente del núcleo de una estrella con láseres. Para lograrlo se requieren dos isótopos de hidrógeno, uno es el deuterio, el cual se obtiene del agua, y el tritio, cuya fuente más accesible es el litio. Ambos materiales se introducen en una pequeña esfera de oro a la que se le aplican láseres para sustituir la fuerza gravitacional y presión que se ejerce en el centro de las estrellas.En total, se usaron 192 láseres que se aplicaron a 2 megajoules de combustible para obtener tres. Sin embargo, Herrera Velázquez precisa que en este cálculo no se contemplan los 350 megajoules que se requirieron para cargar los láseres, por lo que "si bien es cierto que la energía de fusión es mayor que la energía de los láseres, la energía de fusión es mucho menor que la energía que se tuvo que producir para energizar los láseres".En este sentido, Martinelli Benito considera que el éxito del experimento es que "se ha demostrado que sí es posible en el laboratorio producir suficientes reacciones de fusión como para generar energía suficiente para compensar lo que se le está poniendo", pero esto aún necesita perfeccionarse y dominarse.El factor del litioEl doctor Martinelli Benito explica que para que el tritio se pueda usar como combustible, al tener solo 12 años de vida, se requiere litio, un mineral estratégico que, además, genera una liberación de neutrones al fusionarse con el deuterio, lo que a su vez permitiría que el propio reactor genere su combustible, sin la liberación de tanto material radioactivo como en la fisión nuclear (los neutrones pueden ser dañinos para los seres vivos y pueden activar material que inicialmente no es radioactivo, pero muchos lo absorbe el litio y otros las paredes metálicas del reactor).Si bien otros elementos como el helio 3 podrían servir como sustituto para el tritio en reactores de fusión nuclear de segunda generación, el litio se convierte en de las alternativas más viables para el desarrollo de esta tecnología.De acuerdo con la encuesta geológica de 2021 de EEUU, Bolivia, Argentina, Chile, México y Perú concentran el 67% de las reservas de litio, siendo Bolivia el que más reservas tiene con 21 millones de toneladas.México y Bolivia son dos de los países latinoamericanos que más han impulsado la explotación de litio, el primero incluso llegando a aprobar una legislación para evitar que este recurso sea explotado por empresas extranjeras.El doctor Martinelli Benito considera que estos yacimientos podrían dar una ventaja a la región al ser precisamente una materia prima necesaria para la fusión. No obstante, advierte que, al igual que el petróleo, el litio en sí mismo no es útil si no se procesa de la manera adecuada, pues necesita pasar por un proceso de extracción para obtener el litio 6, el cual solo representa, en promedio, el 8% del litio extraído.En contraste, el doctor Herrera Velázquez opina que, si bien el litio es un elemento que funciona como combustible, una de las ventajas de la fusión nuclear es que requiere de poco para poder realizarse, por lo que "la demanda de litio que requerirán los reactores de fusión nuclear sería muy pequeña en comparación con la de las baterías"."Parte de la ventaja de la fusión, si es que se llega a conseguir, es precisamente que el volumen de combustible necesario es mucho menos que en otras fuentes de energía. Si bien América Latina tiene esta ventaja de tener los yacimientos de litio, no es un factor muy clave para poder desarrollar la fusión nuclear. Es decir, se tienen que resolver primero otros temas antes que el conseguir litio", opina Herrera Velázquez.Panorama de la fusión nuclearAmbos especialistas coinciden en que, a pesar de que en Brasil y Costa Rica hay avances en materia de investigación, en América Latina existen pocos investigadores dedicados al desarrollo de la fusión nuclear. En México, existen grupos de investigadores en la Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro.El doctor Herrera Velázquez opina que este tipo de proyectos "está fuera del alcance de la inversión que se hace en ciencia y tecnología en los países latinoamericanos", ya que incluso los más avanzados, como Brasil, "tiene serios problemas para hacer esto".Los dos investigadores consultados por Sputnik coincidieron en que aún es muy pronto para calcular cuándo se podrían obtener resultados más palpables en materia de fusión nuclear y, por tanto, desarrollar los primeros reactores. Esto ha sido una constante en la física al grado que existe una broma en la comunidad científica que señala que, sin importar el avance obtenido, siempre se está a "30 años de distancia"."Se ha avanzado bastante. Se ha podido dominar ya mucho de esto. Pero han encontrado otros retos, se han dado cuenta de que hay cosas más complicadas que resolver. Todavía hay cosas que se tienen que resolver", comenta Martinelli Benito, quien espera la siguiente prueba de fusión nuclear, en 2035, para saber si aún estamos a 30 años de la fusión nuclear.

