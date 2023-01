https://sputniknews.lat/20230127/jalife-rahme-la-oposicion-en-mexico-tiene-que-demostrar-que-es-mexicana-que-es-soberanista-1135097791.html

Jalife-Rahme: "La oposición en México tiene que demostrar que es mexicana, que es soberanista"

En un videomensaje, el editorialista acusó a los opositores de neoliberales y globalistas, en un momento en que los detractores del presidente Andrés Manuel López Obrador contienden este 2023 contra su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por la gubernatura del Estado de México, la entidad más poblada del país.Además, en el verano del año entrante, el país latinoamericano elegirá un nuevo presidente, por lo que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscarán retomar el control del Ejecutivo federal.Jalife-Rahme también cuestionó a la oposición por desafiar a López Obrador con insultos en redes sociales, y subrayó que el líder de origen tabasqueño "controla la calle", en referencia a su popularidad y un índice en torno al 70% de aceptación.López Obrador "no entra en ese juego, no les va a ir bien", opinó el editorialista desde su canal de YouTube."Andrés es el rey de la calle, no es el rey del cash, Andrés es el rey de la calle en México, ¿qué les pasa?, no pierdan la dimensión", recomendó Jalife-Rahme a la oposición, en referencia al libro de la periodista Elena Chávez donde acusa a López Obrador de actos discrecionales, además de entrevistar a políticos opositores. Además, insinuó que estas fuerzas políticas podrían estar siendo impulsadas a la confrontación con el mandatario mediante intereses fuera de México.Más que insultos, la oposición debe proceder con el voto para expresar sus inconformidades ante la actual Administración, estimó Jalife-Rahme: "Están incitando a la violencia que ustedes dicen, no quieren".

