Juan Guaidó revela que gastó cerca de 150 millones de dólares en su Gobierno "interino"

Juan Guaidó revela que gastó cerca de 150 millones de dólares en su Gobierno "interino"

Juan Guaidó, el líder de la oposición venezolana que en algún momento hasta se autoproclamó de presidente del país, informó que durante su "mandato" gastó...

"El presupuesto no llegó a 150 millones de dólares. En cuatro años, es más o menos el presupuesto de este municipio (Libertador), de un año, es decir, todo lo que se utilizó de fondos públicos, más o menos es el presupuesto de un municipio de la capital en un año", declaró Guaidó durante una conferencia de prensa convocada especialmente para rendir cuentas de su supuesto Gobierno interino.El opositor venezolano opinó que se podría decir que "es mucho o es poco" lo que se gastó a lo largo de cuatro años, pero cuestionó "¿cuánto es esto para defender la democracia?".Lo curioso es que el político prefirió no detallar exactamente en que se gastaron los 150 millones de dólares.Con relación al 2021, el político venezolano dijo que "casi el 50% fue destinado a ayuda social", aunque no precisó para qué programa, y el resto fue para el "sostenimiento" de la Asamblea Nacional, un órgano legislativo conformado por opositores venezolanos y que pretendía funcionar como un congreso paralelo.En su informe, Juan Guaidó sostuvo que los gastos que realizó fueron auditados por una empresa privada, cuyo nombre no reveló.El pasado 30 de diciembre, con 72 votos a favor y 29 en contra, exdiputados opositores pertenecientes a la anterior Asamblea Nacional votaron a favor de acabar con el interinato de Guaidó, tras casi tres años de existir.

