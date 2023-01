https://sputniknews.lat/20230127/la-inversion-extranjera-directa-en-america-latina-saca-mas-de-lo-que-aporta-1135133361.html

La inversión extranjera directa en América Latina saca más de lo que aporta

La región acumuló un déficit en las cuentas corrientes de 1.69 billones de dólares en un periodo de 22 años. El monto equivale al 35 % de su Producto Bruto... 27.01.2023, Sputnik Mundo

En lo que va del siglo, solo en cinco años las cuentas latinoamericanas registraron un superávit. Fue entre los años 2003 y 2007 debido a los precios positivos de los commodities."Ni siquiera durante la pandemia, donde cayó muchísimo el consumo, logramos tener un superávit", afirmó a Contante y Sonante el argentino Guillermo Oglietti, doctor en economía y subdirector del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).El entrevistado es autor del informe "Por dónde desangran las cuentas externas latinoamericanas", que compara las cuentas corrientes de nueve países desde el año 2000 hasta 2021.El trabajo indica que América Latina se financia principalmente a través de la inversión extranjera directa, enfocada especialmente en empresas extractivas y en mucha menor medida en aquellas con capacidades exportadoras.Según los datos, la inversión extranjera directa aportó el equivalente a 63,6% del Producto Bruto Regional y es la principal fuente de egresos de divisas: los pagos representan un equivalente al 34,4% del PBI.No en todos los países la inversión extranjera tiene el mismo peso; esto depende de cuán "amistosos" sean estos con el mercado.A criterio del entrevistado, "los países muy promercado y que no ponen obstáculos son aquellos a los cuales las corporaciones financieras y las multinacionales tratan muy benévolamente. Es un 'tome y daca': si ustedes me tratan bien y me dejan sacar estas rentas, yo les doy inversión extranjera directa para que puedan financiar lo que me llevo".Del total del déficit de la región, tres países son los que más contribuyen a esta situación: Brasil, México y Colombia, que acumulan el 86% del déficit regional, siendo el primero el que supera la mitad con 53%.

