Orban: Hungría no permitirá sanciones europeas contra la energía nuclear rusa

"No permitiremos sanciones que aumenten aún más la inflación húngara. Los más importante aquí es el precio de la energía , por lo tanto no permitiremos que las sanciones abarquen también a la energía nuclear", declaró Orban , citado por la emisora Kossuth.

"No apoyamos en absoluto las sanciones, no votamos a favor de ellas, pero si no nos tocan los nervios y no cortan de raíz nuestros intereses húngaros, permitimos que aparezcan. No les apoyamos, pero tampoco les ponemos trabas. Y hay sanciones que son obviamente perjudiciales para los intereses húngaros, y tenemos que vetarlas. Así era el petróleo, así sería el gas y ahora hay nuevos planes para ampliarlo a la energía nuclear. Está claro que tenemos que vetar", expresó.